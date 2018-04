Harald Martenstein Über Kommunisten und Dissidenten

Ein Kollege fragte, warum ich mal in der DKP war und warum ich ausgetreten bin. Na ja, damals war jeder in meiner Peergroup antikapitalistisch, es muss so etwa 1970 gewesen sein. Die Maoisten traten mir zu martialisch auf, keine Ahnung, was Winfried Kretschmann daran gut fand, die Trotzkisten waren arrogant, die Anarchisten durchgeknallt und die Jusos langweilig. In der DKP gab es echte Arbeiter, erfreulich viele Frauen und ein paar ehrfurchtgebietende Veteranen des Widerstands gegen Hitler. Ich war übrigens proisraelisch, dass die DKP dies nicht war, ist mir erst allmählich klar geworden. Man konnte sehr billig Reisen nach Moskau buchen, das habe ich auch sofort gemacht. Ein scharfer politischer Denker bin ich wohl nicht gewesen, aber das war Winfried Kretschmann damals anscheinend auch nicht.

