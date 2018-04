Karottenpuffer Karotten in knusprig

Zunächst möchte ich beklagen, dass das Wort Puffer, das man im Deutschen für geriebenes und dann gebratenes Gemüse verwendet, das Bezeichnete nicht ernst zu nehmen scheint. So klingt es jedenfalls. Dabei sollte man dankbar sein für diese Verarbeitungsmethode, die sich für fast jedes Gemüse – Rote Bete, Erbsen, Lauch oder eben Karotten – eignet. Denn als Puffer gebraten schmeckt Gemüse gar nicht mehr so gemüsig. Ich weiß, Gemüse ist ganz toll. Ich würde auch nie etwas Schlechtes über Gemüse sagen. Aber wenn man sich gesund ernähren will, isst man ständig Gemüse, und manchmal fühlt man sich wie ein Hase. Mit dem Olivenöl, in dem man diese Karottenpuffer brät, kann das nicht passieren. Ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer, aber ich glaube, gesünder als ein Jägerschnitzel ist das Ganze trotzdem noch.

Karotten schälen, die Enden abschneiden. (Das angegebene Gewicht bezieht sich auf die derart vorbereiteten Karotten.) Karotten fein reiben. Man kann sie auch grob reiben, aber ich finde es besser, wenn die Teigmasse eher homogen ist. Karotten mit den Eiern gut verrühren. Dill fein hacken und dazugeben. Petersilie oder Koriander sind auch geeignet, oder eine Mischung. Senf und Mehl unterrühren. Salzen und pfeffern. In einer Pfanne reichlich Olivenöl bei mittlerer Temperatur erhitzen – mindestens sollte der ganze Pfannenboden mit Öl bedeckt sein.

Mit einem Esslöffel die Puffer in die Pfanne setzen. Sie sollten einen Durchmesser von 5 bis 6 Zentimetern haben. Zu dick sollten sie nicht sein, etwa 0,5 bis 1 Zentimeter, sonst werden sie außen schwarz und bleiben innen roh. Von beiden Seiten einige Minuten lang knusprig braten. Ich lasse sie etwas brauner werden als erlaubt, weil ich, wie an dieser Stelle schon einige Male beschrieben, eine unerklärliche Schwäche für Verbranntes habe. Joghurt mit einer Prise Salz und Zitronensaft vermengen. Eventuell fügt man noch ein bisschen von der arabischen Sesampaste namens Tahin hinzu. Die Soße zu den Puffern servieren, ebenso wie einen grünen Salat.

Karottenpuffer mit Joghurtsoße

Zutaten für 4 Personen: 500 g Karotten, 4 Eier, 1 Handvoll Dill, 1 TL scharfer Senf, 60 g Mehl, 1 Prise Salz, schwarzer Pfeffer, reichlich Olivenöl, 250 g Joghurt (3,5 Prozent Fett oder griechischer Art), Saft von ½ Zitrone