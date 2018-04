Spitzenköchinnen und -köche Her die Teller!

Involtini vom Weidehuhn mit Schalotten und violetten Artischocken

Zutaten für 4 Personen:

1 Weidehuhn

½ l Weißwein

20 ml Champagner-Essig

100 ml Wasser

1 Bund Majoran, gezupft

1 Bund Thymian, gezupft

4 Lorbeerblätter

8 violette Artischocken

8 Schalotten, geschält

250 ml Erdnussöl zum Braten

1 große Möhre, grob geschnitten

2 Stangen Sellerie, grob geschnitten

1 Speisezwiebel, mittelgroß, grob geschnitten

2 reife Tomaten, grob geschnitten

etwas Olivenöl

Salz und schwarzer Pfeffer

Am Vortag: Das Brust- und Keulenfleisch des Weidehuhns mit der Haut komplett von den Knochen lösen. Die drei ausgelösten Teile ausbreiten, mit Klarsichtfolie bedecken und mit einem Fleischklopfer plattieren. Dann die Hälfte des Thymians und des Majorans auf dem Fleisch verteilen. Die Stücke jeweils zu einem Involtino rollen und mit Küchengarn fixieren. Die Involtini über Nacht kalt stellen.

Für die Sauce das Knochengerippe (Karkasse) des Weidehuhns in grobe Stücke hacken und in einem großen Topf zusammen mit der Zwiebel, der Möhre und dem Stangensellerie langsam in Erdnussöl anbraten, das dauert etwa 15 Minuten. Lorbeerblätter und Tomaten dazugeben, dann zwei Drittel des Weißweins und so viel Wasser, bis alles bedeckt ist. Zwei Stunden lang köcheln lassen. Durch ein Sieb passieren und die aufgefangene Flüssigkeit auf ein Viertel des ursprünglichen Volumens reduzieren. Kalt stellen.

Anna Sgroi Die Sterneköchin stammt aus Sizilien. In ihrem Hamburger Restaurant, das ihren Namen trägt, gibt es moderne italienische Küche

Am nächsten Tag: Die Schalotten mit dem restlichen Weißwein, dem Champagner-Essig und 100 ml Wasser sowie etwas Salz so lange köcheln lassen, bis die Flüssigkeit komplett reduziert ist. Zur Seite stellen. Den Ofen auf 150 Grad vorheizen.

Die Involtini in Erdnussöl anbraten. Zunächst die Involtini aus den Keulen für eine halbe Stunde in den 150 Grad heißen Ofen geben. Dann den Ofen auf 70 Grad herunterregeln und das Brustfleisch hinzugeben, beides für rund 1,5 Stunden garen.

Derweil die Artischocken putzen. Dazu die zähen äußeren Blätter rundum abbrechen oder mit einem großen Messer abschneiden. Den Stiel auf etwa fünf Zentimeter kürzen und mit einem kleinen Messer schälen. Die obere Hälfte der Artischocke abschneiden, den Rest längs halbieren. Die faserigen Röhrenblüten im Innern der Frucht mit einem Teelöffel herauskratzen.

Die Artischocken in einer Pfanne in Olivenöl mit Salz langsam anbraten. Die Schalotten und die zweite Hälfte des Majorans und des Thymians hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Warm halten.

Wenn das Huhn aus dem Ofen kommt, ist es innen zartrosa. Um die Haut knusprig zu bekommen, das Fleisch jetzt mit dem restlichen Erdnussöl anbraten. Die Sauce aufwärmen und jeden Involtino in zwei bis drei Teile schneiden. Zusammen mit den Beilagen und der Sauce servieren.