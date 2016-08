Sonntagsessen Grüner Nachschlag

Heißt die Autorin des Blogs Carrots for Claire wirklich Claire? Nein, sie heißt Veronika Pachala. Claire ist ihre vierjährige Tochter. Hauptberuflich arbeitet Veronika als Lehrerin in einer Montessori-Schule, in ihrer Freizeit stupst sie ihre Familie sanft in Richtung "gute Ernährung" und ihr Blog hilft ihr dabei. Für Eltern mit mäkeligen Kindern hat sie einen Tipp: "Wenn Kinder richtig hungrig sind, schmecken ihnen auch Karotten. Und wenn man das Gemüse klein genug schneidet, kommen sie nicht auf die Idee, die ungeliebten Sorten auszusortieren." Vielleicht funktioniert das ja auch bei Erwachsenen?



Das Sonntagsmenü der 32-Jährigen passt perfekt zu einem orientalischen Sommer. Der Star der Vorspeise ist ein gebackener Blumenkohl. Den hat Veronika erst kürzlich für sich entdeckt, nachdem sie lange Zeit einen Bogen um die gekochte Variante machte. Auch im Erwachsenenalter kann man sich selbst überlisten. Für ihren gebackenen Salat mit Tahin-Dressing und Datteln kocht sie Quinoa und stellt ihn dann beiseite, damit er quellen und auskühlen kann. Währenddessen schneidet sie Karotten, Pastinaken und einen Blumenkohl in mundgerechte Stücke und backt sie anschließend mit Olivenöl, Salz und Vanillepulver im Ofen. Kürbiskerne röstet Veronika in einer Pfanne, Petersilie und Spinat hackt sie grob, die Datteln lieber fein. Aus frisch gepresstem Orangen- und Zitronensaft, Tahin, Ahornsirup, Salz und Pfeffer macht sie im Handumdrehen ein Dressing und gibt das zu den anderen Zutaten in eine Schüssel. Ein weiteres Handumdrehen mit einem Löffel und schon lässt sich der Salat servieren.



Gefüllte Paprika mag Veronikas Mann nicht. Und weil sie nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene austricksen kann, behauptet sie einfach, es handele sich um besonderes Chili con Carne, eben "alles eine Frage der Verkaufsstrategie". Basis des Eintopfs sind Getreide wie Buchweizen, Dinkel, Vollkornreis, Quinoa oder Hirse, die über Nacht eingeweicht werden. Am Tag darauf müssen sie nur noch gar gekocht werden. Rinderhack in Ghee oder Kokosfett scharf anbraten und beiseite stellen. Im gleichen Topf Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer glasig dünsten, dann Paprika und Stangensellerie mit anschwitzen. Tomaten, Gemüsefond und Gewürze hinzugeben und köcheln lassen. Zum Schluss Fleisch und Getreide beimengen und mit einem Klecks Joghurt servieren.

Anschließend gibt es Safranreis mit Auberginen, Prinzessbohnen, Tomaten und geschmolzenem Mozzarella. Sein besonderes Aroma erhält der Reis durch Safranwasser, das kurz vor Ende der Garzeit in den Kochtopf gegeben und später unter den Reis gemischt wird. In einer Pfanne Zwiebeln und Knoblauch dünsten. In derselben Pfanne Auberginen garen, dann Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Bohnen und den Safranreis zugeben. Anschließend mit Tamari abschmecken. Mozzarella und Basilikum unterheben, mit Limettensaft und Pfeffer verfeinern.

Claire liebt die bunten Vanillekarotten mit Safranhirse genauso sehr wie ihre Mutter. Wäre auch schade wenn nicht, denn wie sollte der Blog sonst heißen? Von den Karotten pickt sie am liebsten die lilafarbenen heraus, obwohl sie etwas bitterer schmecken. Wer das auch probieren möchte, röstet halbierte Karotten mit Olivenöl, geriebener Bourbonvanille, Kokosblütenzucker und Salz im Ofen. Hirse mit Wasser, Gemüsebrühe, Wacholderbeere, Safran, Kardamom und Zimt gar kochen und quellen lassen. Ahornsirup zugeben und mit den Vanillekarotten servieren.

Beim Dessert ist sich die kleine Familie einig: Bitte mehr von diesem Honig-Mandel-Eis! Mandelmilch, Mandelmus, Bananen, Mark einer Vanilleschote, Honig und Meersalz zu einer homogenen Masse pürieren, in eine Eismaschine geben oder in einer flachen, mit Frischhaltefolie abgedeckten Form gefrieren lassen. Nach Belieben kann das Eis, bevor es vollständig gefroren ist, mit Mohn, Chocolate Chips, gemahlenen Mandeln oder gerösteten Mandelkernen verfeinert werden.

Gebackener Salat mit Tahin-Dressing und Datteln © Carrots for Claire

Gefüllte Paprika © Carrots for Claire

Vanillekarotten mit Safranhirse © Carrots for Claire