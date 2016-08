Geht man in ein gut durchgezogenes Burger-Restaurant, egal ob fancy oder Fast Food, bleiben einem anschließend zur Erinnerung ein kugelrunder Bauch sowie ein in alle Kleidungs- und Körperfalten eingesogener Bratfettgeruch. Dieser Duft ist hartnäckiger als jedes Völlegefühl, er erinnert nicht nur einen selbst, sondern auch alle anderen im Umkreis von dreieinhalb Metern daran, dass man an einem Ort war, wo es fettiges Essen gibt.

Früher feierten gestresste Eltern den Kindergeburtstag zwar gerne bei den großen Burger-Ketten, dennoch gab man vor Verwandten und Freunden ungern zu, den Nachwuchs und sich selbst ab und an dorthin zum Dinner auszuführen. Schlimmer war nur noch: dort zu frühstücken. Man stahl sich heimlich über die schmierigen Fliesenböden und war immer auf der Hut, damit einen niemand sah und am Ende darauf ansprach. Schließlich löste man täglich Sprudeltabletten in Leitungswasser auf, um den eigenen Vitaminhaushalt aufzuräumen, und schaffte es alle drei bis vier Wochen auch mal ins Fitnessstudio. Nach dessen Besuch man sich natürlich beim Burgerladen belohnen musste. Heimlich.

Heute ist Fett wieder cool. Fett ist der olfaktorische Werbespot für das Mantra aller sensiblen Selbstzufriedenen: "Das gönn ich mir!". Das auf Instagram fehlende Extra, wenn handgerührte Mayonnaise aus selbst geklöppelten Buns auf einen sorgsam abgezogenen Holztisch tropft. Niemand möchte ein verbissenes, kalorienzählendes Zellhäufchen sein, zur Coolness gehört jetzt wieder Lebensmittellockerheit. Auch wenn diese nur gespielt ist. Manche versuchen, sich umzuerziehen durch Schlemmereien, die vor allem im Internet gut aussehen und mit denen man der Restwelt zeigen kann: Hallo! Ich kann auch genießen, ich bin locker und cool und liebe mein Leben, fette Grüße! Auch wenn man den Burger eigentlich nur fotografieren konnte, weil sein rechtmäßiger Besitzer kurz aufgestanden war, um sich eine Serviette zu holen. Es soll ja Menschen geben, die haben Kindern schon das Eis geklaut, um ein Bild für Instagram zu bekommen.

Eine bekannte Fast-Food-Kette hat dieses Bedürfnis nach olfaktorischen Statussymbolen erkannt. Schließlich sind die Regale der einschlägigen Drogerien voll mit Shampoos, die nach Essbarem riechen. Melone, Zitrone, Himbeere, grüner Apfel oder gar Multivitamin. Man kann sich heutzutage, wenn man will, einen ganzen Obstsalat auf den Kopf spülen. Dazu dann noch ein wenig Kokos-Spülung, Vanille-Lotion, Schokoladen-Maske, Käsekuchen-Lippenbalsam, Oliven-Gesichtscreme und geschafft ist der Tagesbedarf an Vitamin C. Wer muss da noch essen? Eben. Praktischer als jedes Diätprodukt, man wird auch noch sauber dabei.



Diese Fast-Food-Kette wollte mitmachen. Nur leider ist die Produktion eines Kosmetikprodukts ein aufwändiger Prozess mit allerlei Zertifizierungshürden, Haut ist empfindlich, man kennt das. Und außerdem traut man so viel Geschmacklosigkeit ja dann doch niemandem zu, nicht mal der eigenen Zielgruppe. Deswegen produzierte man nur einen Trailer für fettige Coolness in der Tube. Die Idee: Eine Sonnencreme, die nach frittiertem Hähnchen duftet. Da wurde der Werber in der Pfanne verrückt! Kaufen konnte man den Sonnenschutz allerdings nicht. Wer wollte, bekam einen Hinweis: Leider vergriffen. Schließlich ist Stinkcreme auch ein Schritt, den man sich gut überlegen sollte. Menschen riechen ja bereits an allen Ecken und Enden nach Dingen, die vielleicht sie selbst, aber sonst niemand riechen will.



Dennoch zappelte die Zielgruppe nervös mit den Füßen. Chicks und Gockel könnten sich einschmieren und endlich genießen, ohne ein Gramm zuzunehmen. Instagrammer und Fitnessfreaks warten seit zwei Updates auf die Hähnchen-Creme, sie lechzten schon nach den Sondereditionen Barbecue, Pommes Schranke und Toast Hawaii. Für die nächste Saison steht ebenfalls bereits ein Retro-Sortiment parat: Chia-Leinsamen, Green Smoothie und Alge-Spinat. Mit Zitronen-Duschbad lockt man ja schon seit Längerem niemanden mehr unter der Regenwalddusche hervor.