Sonntagsessen Für Freunde, Feinde und alles dazwischen

Am Ende einer Reise landet man immer wieder bei sich selbst. Gabriel Cabrera kam auch zurück. Zu sich und seiner Leidenschaft. Geboren in Mexiko, zog er vor zehn Jahren nach Vancouver, wo er seine beiden Leidenschaften vereinte: essen und fotografieren. Er begann eine Ausbildung zum Fotografen und nutzte seine zuvor gesammelten gastronomischen Erfahrungen, um Foodstylist zu werden. Auch wenn er sich in Kanada mittlerweile zu Hause fühlt, ist Gab, wie er sich selbst nennt, sooft wie möglich unterwegs, um Inspiration für seinen Blog The Artful Desperado zu sammeln. Rezepte kümmern sich nämlich nicht um Landesgrenzen.



Sein Sonntagsessen nennt Gabriel "Food for friends, lovers, and frenemies". Frenemy ist eine Wortschöpfung aus friend und enemy, also Freund und Feind. Das sind Personen, mit denen man eigentlich nicht befreundet sein will, sich aber doch nicht lösen kann. Nett ist diese Beschreibung nicht, aber menschlich. Weil auch solche komplizierten Verhältnisse gepflegt werden müssen, gibt sich Gabriel beim Bekochen seiner Frenemies genauso viel Mühe wie bei Gerichten für seine Freunde. Als erstes umgarnt er sie mit einem Oaxacan Slushie, seiner Interpretation des mexikanischen Mezcal. Gabriel gibt Eis, Erdbeeren, Rote-Bete- und Limettensaft, Agavensirup, Mezcal und Chilipulver in eine Küchenmaschine. Das Ergebnis sollte das sein, was der englische Begriff slushy meint: cremig und prickelnd. In Cocktailgläser füllen, mit etwas Chili bestäuben sowie mit frischer Minze und einigen Erdbeeren garnieren.

Pochierte Eier auf Avocadotoast sind das, was junge Menschen auf der ganzen Welt gerade am liebsten frühstücken, wenn man dem Internet glaubt. Gabriel nennt seine Version ironisch den erhabenen Avo-Toast und verspricht, dass ein entscheidendes Details ihn von einer Standardstulle unterscheidet: die argentinische Kräutersoße Chimchurri. Dazu Petersilie, Koriander, Rosmarin, Knoblauch, Zitronensaft, Chili, Olivenöl, Salz und Pfeffer in einer Küchenmaschine pürieren, bis die Konsistenz von Pesto erreicht ist. Der Rest ist einfach: Brot in Scheiben schneiden, toasten, mit Avocado belegen, Chimchurri darüber streichen und vorsichtig mit dem pochierten Ei belegen. Salzen, pfeffern und mit Schnittlauch garnieren.

Saures statt Süßes! Gabriels Tomaten-Clafoutis sieht aus wie ein Pfannkuchen, ist aber herzhaft. Perfekt für Frenemies. In mehreren kleinen oder einer großen Auflaufform Tomaten verteilen, mit Käse, Pfeffer und Salz bestreuen. Eier mit Salz aufschlagen, Mehl unterheben, dann grob gemahlene Cashews, Sour Cream, Milch und Thymian dazugeben. Diese Mischung in die vorbereiteten Auflaufformen geben. Wer möchte, streut noch etwas Käse darüber, bevor er die Clafoutis im Ofen backt.

Kommen Frenemies zu Besuch, stehen keine Blumen auf dem Tisch. Die legt Gab nämlich direkt auf den Teller. Für die Pistazien-Zitronen-Himbeer-Tarte Mehl, gemahlene Pistazien, Salz und Zucker mischen, dann den festen Teil einer Dose Kokosmilch sowie Wasser zugeben, bis ein glatter Teig entsteht. Kalt stellen, dann eine Tarteform damit auslegen, anschließend wieder kalt stellen. In der Zwischenzeit aus Kokosmilch, Zitronen- und Limettensaft, Zitronenzeste, Zucker, Eiern, Orangenlikör und Vanilleextrakt eine Füllung zubereiten. Den gekühlten Tarteboden vorbacken, die Füllung hineingeben und erneut backen. Ist die Tarte abgekühlt, mit Himbeeren, geschmolzener weißer Schokolade, Puderzucker und essbaren Blüten verzieren.



Sein Nektarinen-Amarettini-Pie sei vor allem der Feind einer Bikini-Figur, sagt Gabriel, doch das sei ihm ziemlich egal. Mehl, Salz und Zucker in einer Schüssel mischen, dann Kokosöl und Vegan Shortening hinzugeben. Dieses vegane Ersatzprodukt ist außerhalb der USA kaum zu finden, man kann stattdessen jedoch Palmin oder Kokosfett verwenden. Apfelessig und Wasser zugeben. Eine Teigkugel formen und kalt stellen. Für die Füllung Zucker mit schwarzem Tee fein mahlen, zusammen mit Maisstärke, Zitronensaft und -zeste und Vanilleextrakt über die Nektarinenschnitze geben und gut mischen. Eine Hälfte des Teigs in eine Form geben, mit Amarettini bestreuen und dann die Fruchtmischung darüber gießen. Aus dem restlichen Teig ein Gitter formen, das nicht unbedingt ein Gitter sein muss. Wenn es nach Gabriel geht, darf man gerne herumspielen. Was auch immer geformt wurde, man bepinsele es am Ende mit Eigelb und schiebe es in den Ofen. Dazu passt Eiscreme.

Oaxacan Slushie © The Artful Desperado

Avocado-Toast © The Artful Desperado

Tomaten-Clafoutis © The Artful Desperado