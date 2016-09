Magnus Nilsson "Die nordische Küche gibt es nicht"

Ein Sternekoch fährt drei Jahre durch Skandinavien, sammelt Rezepte und fotografiert. Was in den Ohren von Foodies wie ein guter Film klingt, war das Leben von Magnus Nilsson. Der Zwei-Sterne-Koch besitzt eigentlich ein Restaurant in Nordschweden, das Fäviken, auch in der Netflix-Dokumentation Chef's Table wurde er porträtiert. Das Ergebnis seiner langen Reise ist ein Buch geworden. Die eine Hälfte davon besteht aus Rezepten, ganze 700 hat Nilsson in seinem Werk Nordic versammelt. In der anderen Hälfte erzählt er anekdotisch von seinen Reisen und berichtet von seinen Recherchen. Wir haben Magnus Nilsson in Berlin getroffen.

ZEITmagazin ONLINE: Vor uns liegen 750 Seiten voller Rezepte und Geschichten. Was davon bedeutet Ihnen am meisten?

Magnus Nilsson: Ich wollte den Menschen erklären, was genau die nordische Küche ist, welche Kulturen dahinterstehen und ineinander übergehen. Nicht mal die Menschen im Norden wissen das genau. Ich habe sehr viel Zeit investiert und mich nur mit diesem einen Thema beschäftigt, Hunderte Bücher gelesen. Eigentlich dachte ich, ich wüsste sehr viel über Nordic Cooking. Doch ich merkte schnell: Eigentlich weiß ich gar nichts. Und es gibt noch so viel zu sehen.

ZEITmagazin ONLINE: Es ist kein normales Kochbuch, sondern beinahe eine teilnehmende Beobachtung. Sie sind das Projekt fast wissenschaftlich angegangen.

Nilsson: Ja, ich habe lange recherchiert. Der Unterschied zu anderen Kochbüchern ist, dass ich hier nicht einfach Rezepte abgegeben habe, die die Leser nachkochen. Die tiefe Recherche, die Erzählungen, die Menschen – das war auch für mich neu. Normalerweise spreche ich als Koch vor allem über meine eigenen Wünsche und Gedanken. Ich werde ständig gefragt, was ich als nächstes mache. Oder ich erkläre meine Rezepte, meine Sicht der Dinge. Bei diesem Buch wollte ich mich vollkommen zurücknehmen.

ZEITmagazin ONLINE: Hat das funktioniert?

Nilsson: Ich hoffe. Ich habe vor allem die Leute sprechen lassen und mich zurückgehalten, so viel aufgesaugt wie möglich. Deswegen kann ich gar nicht antworten, wenn mich jemand fragt, welche meine schönste Begegnung war. Ich habe mich selbst darauf getrimmt, meine Meinung zurückzuhalten, weil sie in diesem Kontext nicht zählt. Ich wollte die Geschichten gleichberechtigt behandeln und vor allem korrekt wiedergeben.

Magnus Nilsson suchte die Rezepte dort, wo sie entstanden sind, zum Beispiel in einer Landküche in Nordschweden. © Magnus Nilsson

ZEITmagazin ONLINE: Sie schreiben, dass es Ihnen wichtig war, der Erste zu sein, der ein solches Buch macht. Ist Ihnen das auch sonst wichtig?

Nilsson: Nicht so sehr. Aber ich wusste: Dieses Buch soll ein Standardwerk werden. Die Idee ist, dass wir es alle sechs Jahre aktualisieren und eine neue Version rausbringen. Hätte ich noch länger damit gewartet, hätte sich das Werk immer an anderen messen müssen, dann wäre es noch schwerer geworden, als es sowieso schon war. Nordic – Das Kochbuch soll eine konstante Erzählung werden, die auch in der Zukunft fortbesteht.

ZEITmagazin ONLINE: Weil sich die Esskultur ständig verändert?

Nilsson: Die nordische Küche gibt es nicht! Es gibt sehr viele Kulturen und regionale Bräuche, das ist das Wichtigste, das ich während meiner Recherchen gelernt habe. Es gibt ja auch keine europäische Küche. Apropos: Jetzt war ich ein paar Tage in Berlin, hatte aber so viel zu tun, dass ich noch nicht einmal Döner probieren konnte. Wie schade!

ZEITmagazin ONLINE: Wie nähert man sich der nordischen Küche am besten, wenn man eigentlich keine Ahnung hat?

Nilsson: Ich schlage vor, man sucht sich ein älteres und ein neueres Gericht aus. Daran wird die Bandbreite gut sichtbar.

ZEITmagazin ONLINE: Was könnte das sein?

Nilsson: Die Kohlroulade zum Beispiel ist ein älteres Gericht. Sie kam 1650 nach Schweden, nach dem Krieg mit dem Osmanischen Reich. In Schweden hatte man keine Weinblätter, also nahm man Weißkohl. Hammel ersetzte man durch Schweinefleisch. Fertig war die Kohlroulade, die bis heute für die Schweden sehr wichtig ist.

ZEITmagazin ONLINE: Und das neuere Gericht?

Nilsson: Raten Sie mal. Was ist gerade populär in Schweden?

Die Schweden googeln vor allem Backrezepte. © Erik Olsson

ZEITmagazin ONLINE: Irgendein Gebäck vielleicht?

Nilsson: Backrezepte googeln die Schweden viel, das stimmt. Aber das meistgesuchte herzhafte Rezept ist derzeit eine Taco-Quiche.

ZEITmagazin ONLINE: Das hätte man jetzt nicht erwartet.

Nilsson: Daran sieht man, wie sich Gerichte regional auch in der Neuzeit entwickeln. Das Rezept kam zum ersten Mal in den frühen neunziger Jahren auf und wurde immer weiter verfeinert.



ZEITmagazin ONLINE: Esskultur entscheidet sich auch im Hier und Jetzt.



Nilsson: Häufig denken Menschen, wenn sie über Esskultur sprechen, alles muss eine große Vergangenheit haben und sehr alt sein, um dazuzugehören. Aber zur Esskultur gehört auch, was die Menschen jetzt gerade essen. Damit entscheiden sie, wann ein Gericht für eine Region steht. Wer weiß, vielleicht ist die Taco-Quiche in 20 Jahren ein schwedisches Nationalgericht wie die Kohlroulade?