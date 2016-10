Shakshuka So schmeckt die Welt

Annas und Holgers Lieblingsfarben sind Blau und Grün. Doch bloß nicht gemischt, denn das ergibt Braun. Und es gibt nichts, was die beiden so sehr hassen wie Intoleranz. Der ultimative Kochblog ist folglich mehr als ein Rezeptarchiv. Als Fritze und Fratze ermutigt das Paar seine Leser, auch kulinarisch über den Tellerrand zu schauen. Sich rund um die Welt zu kochen, sei die vielleicht schönste Form der Annäherung. Nach Jahren im Ausland leben Anna König und Holger Wenzl mittlerweile in Berlin-Kreuzberg. Dort pflegen sie ihre Hobbies "Essen, Alkohol und Kultur". Dabei sind Hedonismus und ein ökologisches Bewusstsein kein Widerspruch. Essen ist ihrer Meinung nach auch Politik.

Ihr Menü nennen die beiden "Off to eat the world", es geht also darum, die Welt zu schmecken. Das Frühstück nehmen sie bevorzugt im Bett ein – in Form von Overnight Oats mit Beeren und Nüssen. Eingeweichte Haferflocken kennt die Schweiz als Birchermüsli, Großbritannien als Porridge und Deutschland als Haferschleim. Für die US-amerikanische Version sollte man Milch und Haferflocken mischen und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am Morgen Bananen, Beeren, Mandeln und Cashewkerne unterheben. Für eine vegane Variante die Kuhmilch einfach durch Nuss- oder Hafermilch ersetzen.

Kein Land kann Anspruch auf die Erfindung von Shakshuka erheben. Man kennt es in Israel ebenso wie in Tunesien, Marokko und, leicht variiert, auch in der Türkei. In den meisten Ländern genießt man dieses herzhafte Eier-Tomaten-Gericht in den Morgenstunden. Wer lieber deutsche Marmeladenbrötchen frühstückt, wartet also, bis es Zeit fürs Mittagessen ist. Für die Fritze-und-Fratze-Version werden Zwiebel, Zucchini und Aubergine in einer Pfanne angebraten. Knoblauch dazugeben, dann Dosentomaten und Tomatenmark. Mit Wasser ablöschen und eine Viertelstunde weiterköcheln lassen, eventuell mehr Wasser zugießen und salzen. Mit Kreuzkümmel, Cayennepfeffer und Paprikapulver würzen, Feta darüberstreuen. Vier Eier vorsichtig aufschlagen, salzen und pfeffern. Die Pfanne fünfzehn Minuten in den vorgeheizten Ofen stellen. Mit Koriander bestreut servieren.

Wer bei Pancakes an Amerika denkt, sollte seinen kulinarischen Horizont mit diesen Tintenfisch-Kimchi-Pfannkuchen erweitern. Die vom Fischhändler gesäuberten Tintenfische in Zitronenwasser kochen. Deren Körper grob hacken, die Arme ganz lassen und in Öl knusprig braten. Aus dem gehackten Tintenfisch mit Kimchi, Chilischote, Frühlingszwiebeln, Mehl, geröstetem Sesamöl und einem Ei einen Pancaketeig herstellen. Portionsweise in einer Pfanne von beiden Seiten anbraten. Aus Sojasauce, Frühlingszwiebeln und Chili einen Dip anrühren. Die Pancakes mit den Tintenfischarmen garnieren und mit dem Dip servieren.

Ofenkartoffeln? Typisch Deutsch! Genau wie Rotkohl. Doch ganz schnell wird aus einem regionalen ein transnationales Gericht. Wie wäre es zum Beispiel zur Abwechslung mit einer Süßkartoffel an einem fernöstlichen Dip aus Tahin statt Quark? Dazu eine Portion Kimchi zum Rotkohl? Wohl bekomm's. Zusammen mit Granatapfelkernen und Koriander wird genau so die ultimative Baked Sweet Potatoe. Süßkartoffel im Ofen backen, halbieren, mit Olivenöl einreiben und noch mal backen. Sesampaste, Zitronensaft, Wasser und Knoblauch glatt rühren, salzen und pfeffern. Die Kartoffeln auf einem Teller mit Avocado, Frühlingszwiebeln, Kimchi, Rotkohl und Chili anrichten. Mit Koriander und Granatapfelkernen bestreuen und mit der Tahini-Zitronen-Sauce beträufeln.

"Syrien meets Sachsen" – so umschreiben Anna und Holger ihren Lammeintopf mit Kartoffelbrei. Zwiebeln, Lamm und Granantapfelmelasse in einer Pfanne in Öl anbraten. Anschließend salzen und pfeffern. Tomaten sowie Wasser dazugeben und eine Stunde köcheln lassen. Dann Aprikosen, Korinthen, die restliche Granatapfel-Melasse, Agavendicksaft, Knoblauch, Ingwer, Kurkuma einrühren. Mit Paprikapulver, Kreuzümmel, Zimt, Cayennepfeffer, Kardamom und Safran würzen und köcheln lassen, bis das Lamm zart ist. Das dauert etwa eine bis anderthalb Stunden. Für den sächsischen Kartoffelbrei die geschälten Kartoffeln gar kochen und mit Milch zerstampfen. Mit Butter, Muskatnuss und Senf verfeinern. Dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Kartoffelbrei auf einem Teller mit dem Lammeintopf anrichten. Dazu passt eine in Stifte geschnittene Gurke mit griechischem Joghurt und einem Topping aus Petersilie, Koriander und Granatapfelkernen.

Overnight Oats mit Beeren, Bananen und Nüssen © Der ultimative Kochblog

Pancakes mit Tintenfisch und Kimchi © Der ultimative Kochblog

Die ultimative Sweet Baked Potatoe © Der ultimative Kochblog