Haselnussmakronen Nichts für Rezeptsklaven

Was von ihr bleibt, ist ein schwäbisches Bauernhaus voller Erinnerungen. Zwischen Kontoauszügen und Gesangsbüchern, Geburtsurkunden und Wanderkarten des Albvereins fanden wir beim Aufräumen ein Bündel Briefe, adressiert an die neunzehnjährige Maria, meine Großmutter. Geschrieben hat sie ein Verehrer aus dem Nachbardorf. Nach einigen Monaten wurden aus unschuldigen Schwärmereien Berichte von der Front. Es scheint ihm sehr ernst gewesen zu sein. Trotzdem hat meine Großmutter einen anderen Mann geheiratet. Ähnlich schwer zu entziffern wie diese in altdeutscher Schrift verfassten Briefe waren die vergilbten, eingeknickten Seiten eines Backbuchs. Auf Seite 120 bis 126 fanden sie sich: die Weihnachtsbretle.

Auf die Plätzchen, fertig, los In Selbstgebackenem stecken häufig die schönsten Erinnerungen. Vor jedem Adventssonntag veröffentlichen wir deswegen ein Backrezept, das mehr ist als nur eine Anleitung. Es ist ein Rezept mit Geschichte, ob von der Uroma oder der Mutter des Ex-Freundes. Liebe ist immer in der Teigschüssel, und Zucker auch.

Als ich noch klein war, backte meine Großmutter in der Vorweihnachtszeit wie eine schwäbische Weltmeisterin zehn Sorten Plätzchen, die bei uns Bretle heißen, dazu Honiglebkuchen und Christstollen. Die Namen einiger dieser filigranen Kunstwerke versteht außerhalb des Ländles wahrscheinlich kein Mensch: Heifle, Wibele und Springerle, die Königsdisziplin. Je älter meine Großmutter Maria wurde, desto mehr verließ sie die Lust auf weitere Rekorde. Irgendwann hörte sie auf zu backen und beließ es für meine wöchentlichen Besuche bei Kaiserschmarrn mit Erdbeerkompott.

Bis ich auf ihren Nachlass stieß, war ich lediglich im Besitz ihres Ausstecherle-Rezepts. Neugierig sortierte ich das abgegriffene, lose Zettelwerk. Aus heutiger Sicht sind die Rezepte beeindruckend schlicht. Viele kommen mit den Grundzutaten Mehl, Butter, Eier und einer Sorte gemahlener Nüsse aus. Keine Chiasamen, keine Vanilleessenzen, kein Kokosblütenzucker. Nirgends. Die Mengenangaben sind selten exakter als auf fünfzig Gramm und die einzelnen Schritte vage formuliert. Rezeptsklaven bringt das in leichte Bedrängnis. Das Schlimmste jedoch sind die fehlenden Temperaturen ("milde Hitze?") und Backzeiten.



Glücklicherweise hat meine Großmutter handschriftliche Anmerkungen hinzugefügt, zumindest bei den Haselnussmakronen, die ich als Erstes ausprobiert habe. Die 500 Gramm Puderzucker würde ich beim nächsten Mal reduzieren. Um die Süße auszugleichen, habe ich ein wenig Rum in den Teig gerührt. Geriebene Zitronenschale ist unverzichtbar. Geschmeckt haben sie ähnlich gut wie in meiner Erinnerung, ihre Optik hingegen erinnert mich daran, dass ich für die Goldmedaille im Bretle-Backen noch üben muss.



Für die Haselnussmakronen benötigen Sie:



• 6 Eiweiß

• 500 Gramm Puderzucker

• 500 Gramm feingeriebene Haselnüsse

• 1 Packung Vanillin oder etwas Zitronenschale

Nun das Originalrezept für 80 Stück:



Die Eiweiß werden zu steifem Schnee geschlagen, der Zucker mit diesem dick und schaumig gerührt, dann mit den übrigen Zutaten vermischt. Man setzt auf ein gefettetes Blech kleine, runde Makronen, setzt in die Mitte eine Haselnuss und bäckt sie in milder Hitze: 17 Minuten bei 180 Grad.