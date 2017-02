Sonntagsessen Heavy Metal am Herd

Was für ein Name für ein Foodblog: Der apokalyptische Zubereiter. Zu erklären ist dieser so: Stefan Grimm mag "handgemachte, harte Musik", wie sie die thüringische Band Die apokalyptischen Reiter macht. Grimm kocht auch gerne mit schwerem Gerät und scharfen Messern, Heavy Metal sozusagen. Aufräumen liegt ihm nicht so sehr, weshalb die Küche nach getaner Arbeit meist aussieht wie "kurz vor dem Weltuntergang".

Seine Kindheit verbrachte der Musikliebhaber in einem Dorf in Unterfranken, bevor er zum Studieren nach Erlangen zog. Mittlerweile lebt er als Doktorand in Heidelberg und pflegt seine fränkischen Wurzeln vorwiegend auf kulinarische Art. "Kommt man aus dem Gebiet mit der größten Brauereidichte, braucht man natürlich auch eine anständige Leibspeise", meint der 29-Jährige. Wer jetzt ein deftiges Sonntagsessen mit Schweineschwarte, Sauerbraten und Klößen erwartet, wird jedoch enttäuscht. Stattdessen serviert Grimm ein fränkisch-asiatisches Menü. Inspiriert zu dieser Art zu kochen hat ihn eine Reise nach Japan. Sie liegt schon einige Jahre zurück, aber wenn er vom herbstlichen Kyoto, von Tempeln, bunten Laubwäldern und der Stadt Nikko erzählt, gerät er immer noch ins Schwärmen. Von Tokio aus ist dieser an einem Bergsee gelegene Ort gut mit dem Zug zu erreichen. Doch so exotisch das Sonntagsessen des apokalyptischen Zubereiters wirken mag, bleibt er doch seinen Wurzeln treu: Je mehr Fleisch auf den Tisch kommt, desto besser.



Als Aperitif serviert der "im Herzen Langhaarige" Tokyo Mule. Statt Wodka – wie bei dem Moscow Mule – verwendet er Sake. Im Japanischen bedeutet Sake schlichtweg "Alkohol". Hierzulande wird der Begriff gleichgesetzt mit jenem Reiswein, den die Japaner zu jeder Gelegenheit kalt oder warm trinken. Limette und Ingwer in Scheiben schneiden. Mit Sake und Ingwersirup in eine Karaffe geben und eine halbe Stunde kalt stellen. Koriander zufügen und mit Ginger Beer auffüllen. Gekühlt servieren. Musikliebhaber Grimm sucht einen dazu passenden Song aus: Big in Japan von Alphaville.

In Japan wird Miso-Suppe schon zum Frühstück serviert. Oft kommt sie ohne Einlage, abgesehen von ein paar Stücken Tofu – fernöstliche Bescheidenheit. Weil dies Deutschland ist, hat Stefan die Zutatenliste abgewandelt. Für seine Gemüsesuppe nach Miso-Art Fischflocken in kochendes Wasser geben. Anschließend Sojasauce, Karotten und Udon-Nudeln mitkochen. Zwei Minuten später Bohnen, Frühlingszwiebeln und Pilze in den Topf geben, dann den Tofu. Die Suppe vom Herd nehmen, Misopaste einrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Frühlingszwiebeln garniert servieren. Dazu hört er Gimme chocolat von Babymetal.

Bislang waren wir ziemlich japanisch unterwegs. Schräg wird es beim Zwischengang, den Weißwurst-Wan-Tans. Stefan serviert sie als Salat, stilecht mit süßem Senf, empfiehlt aber auch die Zubereitung in der Brühe. Aus Hartweizengries, Mehl und Eiern einen Nudelteig zubereiten, kalt stellen. Rosenkohl blanchieren, dann Karotten und Mungobohnen ins Wasser geben. Für die Füllung das Gemüse mit Weißwurst in Sojasauce marinieren. Mithilfe einer Nudelmaschine den Teig zu Taschen formen. Sind sie gefüllt, garen sie im Salzwasserdampf. In der Zwischenzeit Feldsalat, Pflücksalat, Tomaten, Koriander und Frühlingszwiebeln mischen. Ein Dressing aus Olivenöl, Reisessig, Limettensaft und -abrieb, Fischsauce, Ingwersirup und süßem Senf anrühren, salzen und pfeffern. Wan Tans mit Salatbeilage auf einem Teller anrichten, mit dem Dressing beträufeln und servieren. Grimms Musiktipp: Shiroyama von Sabaton.

Schäuferle ist die fränkische Bezeichnung für eine Schweineschulter mit Schwarte. Grimm freut sich, dass ein Schwein zwei Schultern hat. So kann er die eine auf klassische Weise mit Wirsing und Knödeln – der fränkische Dialekt spricht von Kniedla – zubereiten, die andere nach Teriyaki-Art. In einem Bräter Zwiebeln mit Wurzelgemüse und Lauch braten. Lorbeerblätter und Wacholderbeeren zugeben, dann die Schweineschulter. Alles mit Fond und Bier aufgießen und für fünf Stunden im Ofen garen. Gekochte Kartoffeln reiben, mit Mehl, Stärke, Milch, Eiern und Salz zu einem Teig kneten und zu Klößen formen. Brotwürfel in Butter braten, in die Klöße einarbeiten. Im Wasser ziehen lassen. Chili, Ingwer und Knoblauch glasig dünsten. Sauerkraut dazugeben, mit Bier ablöschen und mit Kurkuma, Kreuzkümmel, Pfeffer und Salz würzen. Fleisch aus dem Bratensud nehmen und im Backofen grillen, in Stefans Worten: "Bis die Schwarte kracht!" Die dem Bräter entnommene Brühe zu einer Sauce einkochen, eventuell mit püriertem Wurzelgemüse eindicken. Das Fleisch vom Knochen lösen und zusammen mit Sauce, Klößen und Kimchi auf einem Teller anrichten. Für die Ohren: Animal von Zodiac.

Von Kyoto war bereits die Rede. Es ist nicht nur die Stadt der tausend Tempel, sondern auch der tausend Matcha-Variationen. Hierzulande kennt man das grüne Pulver hauptsächlich in Form von Tee. Die Japaner sind wesentlich einfallsreicher und machen daraus Eis, Kuchen und Gebäck. Einfallsreich ist auch der Franke. Als Nachspeise serviert er Matcha-Schmarrn mit Pflaumenkompott. Mandelstifte rösten. Kardamom und Zucker in Milch aufkochen lassen. Vom Herd nehmen und Matchapulver einrühren. Eier trennen. Eiweiß steif schlagen. Eigelb mit Mehl und der abgekühlten Milch zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Mandelstifte unterrühren, dann den Eischnee unterheben. Portionsweise in Butterschmalz anbraten: Ist die eine Seite goldgelb, den Teig wenden, anschließend mit einer Gabel in Stücke reißen. Dazu passt Kompott: Äpfel und Pflaumen im Topf erwärmen, Zucker, Nelken und Sternanis einrühren. Mit Cidre aufgießen und ziehen lassen. Den fertigen Schmarrn mit Kompott und Puderzucker servieren. Als musikalische Begleitung empfiehlt der apokalyptische Zubereiter den Wolfgang-Ambros-Klassiker Schifoan. Somit wären wir wieder, wenn nicht in Bayern, so doch in den österreichischen Bergen angekommen.

Tokyo Mule © Der apokalyptische Zubereiter

Suppe nach Miso-Art © Der apokalyptische Zubereiter

Schäuferle – eine Schweineschulter mit Schwarte nach Teriyaki-Art © Der apokalyptische Zubereiter