Süßkartoffel mit Ricotta Himmlische Happen

Als Snack am Abend, als Vorspeise bei einem größeren Dinner oder einfach als Kleinigkeit zwischendurch – diese Süßkartoffelscheiben mit Kräuter-Ricotta aus dem Ofen sind leicht zuzubereiten und ebenso leicht wieder aufgegessen.



Als Basis für dieses Gericht dient die Süßkartoffel, auf deren Scheiben sich gemütlich eine kleine Portion Ricotta platziert, im Ofen versinken beide dann in einer innigen Umarmung. Ein paar getrocknete Cranberries verleihen diesem Gericht eine herbe Süße. Frische Walnusskerne sorgen für einen kurzen kräftigen Knack – fertig ist der leckere Bissen.

Für ein Blech Süßkartoffelhappen brauchen Sie:

100g Walnusskerne

1-2 große Süßkartoffeln

0,5 TL Zimt



2 EL Olivenöl

Salz, gern auch Meersalz

250g Ricotta

2 EL Honig

1,5 TL Italienische Kräuter

getrocknete Cranberries

Zubereitung:

Walnusskerne hacken. Süßkartoffel schälen und in ca. 1 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben in einer Schüssel mit Zimt, Olivenöl und einer Prise Salz vermengen und gut einreiben. Dann auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen. Ofen vorheizen. Den Ricotta in einer Schüssel mit einer Prise Salz, dem Honig sowie den Kräutern anrühren. Die Süßkartoffelscheiben bei 200 Grad 20 Minuten im Ofen backen, dann umdrehen und die Walnüsse mit aufs Blech geben. Die Ricottamischung nach Belieben mit einem Löffel auf den Scheiben verteilen und noch einmal 10-15 Minuten backen. Dann mit Walnüssen und Cranberries dekorieren und anrichten. Mahlzeit!

Übrigens: Bleiben Ricotta und Cranberries übrig, lassen die sich auch zum nächsten Frühstück gut auf leicht geröstetem Brot verzehren. Oder lassen Sie sich von diesen Rezepten mit Cranberries inspirieren.

