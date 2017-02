Abspielen

Die Konsistenz von Dingen wird häufig unterschätzt. Doch gerade beim Essen sind das Mundgefühl und der Kitzel am Gaumen von großer Bedeutung. Hat ein Gericht nicht die richtige Konsistenz, wird der Genuss gestört. Wohingegen die richtige Weichheit, der authentische Knack und die angenehme Festigkeit einer Mahlzeit zu wahren Glücksgefühlen führen können. Und wie die meisten von uns wissen: Auch bei Beziehungen kommt es auf die richtige Balance an, damit die Liebe sich gut anfühlt.

In diesem Dessert finden Zartbitterschokolade und weiche Erdnussbutter zueinander. Das Ergebnis ist irgendetwas zwischen Soufflé und Küchlein. In eine Schublade passt diese Romanze nicht, aber man muss ja auch nicht alles sofort benennen. Probieren Sie es am besten selbst aus. Wir warnen jedoch: Mehr als ein romantisches Dessert könnte für minderaufregende Füllegefühle sorgen.



Das brauchen Sie für 4 Portionen:

200g Zartbitterschokolade

100g Butter, gewürfelt

Butter zum Einfetten

2 Eier

110g feinen Zucker

35g Mehl

4 EL glatte Erdnussbutter

Kakaopulver zum Bestäuben

So geht's:

Zartbitterschokolade hacken und im Wasserbad mit der gewürfelten Butter schmelzen lassen. Sanft zu einer cremigen Masse verrühren. Vom Herd nehmen und die zwei Eier und den Zucker sorgfältig einrühren. Anschließend kleine Tortenförmchen gründlich einfetten und die Hälfte des Teiges auf die Förmchen verteilen. Dann mit zwei Esslöffeln jeweils einen Klecks Erdnussbutter einfüllen. Dann mit dem Rest der Schokoladenmasse auffüllen und bei 200 Grad für 20 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Anschließend das Dessert stürzen und mit Kakao bestäuben (oder nach dem Abkühlen direkt aus dem Förmchen löffeln). Mahlzeit!



_



Die meisten Rezepte sind Ihnen zu kompliziert? Sie haben keine Lust, ewig in der Küche zu stehen, und wollen trotzdem lecker essen? Oder brauchen noch einen Tipp, was Sie morgen kochen könnten? Dafür gibt es ab jetzt "Mahlzeit", die neue Videoserie mit einfach guten Rezepten – zum Beispiel für Süßkartoffelhappen, grüne Tacos oder ganz besondere Frühstücksbrötchen.