Pasta Eine Pfanne Urlaub

Es gibt Gerichte, in die möchte man sich hineinlegen, weil einem allein bei ihrem Anblick und Duft schon ganz warm ums Herz wird – und um den Bauch. Und wenn man sie dann endlich essen darf und sich beinahe den Mund verbrennt, weil man nicht warten kann, ist die Mahlzeit zwar viel zu schnell vorbei, doch das schöne Gefühl, das bleibt noch eine Weile.

Dieses italienische Gericht ist eines davon. Es gibt dazu leider keine herzzerreißende Geschichte einer Ferienliebe, und derzeit auch keinen Sonnenuntergang mit lauem Wind und leichtem Rosmarin-Aroma in der Luft. Zu diesem Rezept existiert auch keine echte Nonna, keine Olivenhaine und kein Mamma mia! Es gibt nur die Empfehlung, statt immer zum Lieblingsitaliener essen zu gehen, den Lieblingsitaliener doch mal zu sich nach Hause einzuladen. Man muss sich auch mal was trauen. Ansonsten kochen Sie dieses Gericht vielleicht einfach für jemanden, den Sie neben Ihrem Lieblingsitaliener auch noch sehr mögen.



Die Muschelnudeln, sogenannte Conchiglioni, sind eine einfache Pasta aus Hartweizengrieß in besonderer Form, mit Meerestieren haben sie nichts zu tun. Ihre Füllung besteht in dieser Variante aus einer herzhaften Ricottamischung, darunter und darüber geben wir Tomatensauce. Womit Sie übrigens beim Servieren ein wenig angeben können: Endet Pasta auf -oni, dann sind die Nudeln sehr groß. Ganz im Gegensatz zu den -ini. Die sind nämlich sehr klein.



Zutaten für eine Pfanne gefüllte Conchiglioni

Für die Sauce:



80 ml Olivenöl

1,5 TL Roter Pfeffer



etwas Meersalz



4 Knoblauchzehen



3 Dosen ganze Tomaten, ohne Haut

1 Prise Zucker

Für die Füllung:

500g Ricotta (ca. 2 Packungen)

1 Ei

¼ TL Meersalz

125 g Mozzarella

1/2 Bund Schnittlauch

Außerdem:

Schale von 1 Zitrone

1 Pck. große Muschelnudeln aka Conchiglioni

Zubereitung

Die Muschelnudeln nach Anleitung kochen, auf jeden Fall nicht zu weich, und abtropfen lassen. Die Schale von einer Zitrone abreiben. Den Mozzarella in Stückchen schneiden und mit dem Ricotta, einem Ei und etwas Meersalz in einer Schüssel vermengen. Anschließend die Hälfte des Zitronenabriebs unterheben. Ein halbes Bund Schnittlauch hacken und bis auf einen kleinen Rest (zum Dekorieren) in die Ricottamasse geben.

Knoblauch hacken. Das Olivenöl in der Pfanne erhitzen. Den roten Pfeffer, Meersalz und die gehackten Knoblauchzehen hinzugeben. Dann mit den Dosentomaten aufgießen und mit einer Prise Zucker verfeinern. Aufkochen lassen, bis die Tomaten schon leicht zerfallen, und vom Herd nehmen.

Eine Auflaufform oder backofengeeignete Pfanne bereitstellen und den Rest des Zitronenabriebs darin verteilen. Dann den Boden mit der Soße bedecken. Nun werden die abgekühlten Nudeln mit dem Ricotta befüllt und in die Tomatensoße gesetzt. Den Rest der Soße abschließend über die Nudeln geben und das Ganze mit Alufolie bedecken. Im Ofen 30 Minuten bei 180 Grad mit Folie backen, dann die Folie entfernen und noch einmal 15 Minuten backen. Mahlzeit!

