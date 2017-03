Salat Es gibt Reis, Baby!

Abspielen

Blattsalat hat es nicht leicht im Leben. Er wird verschmäht, gezupft, gerupft und muss für allerlei Beschimpfungen herhalten. Kein Wunder, dass er manchmal leicht bitter wird bei so viel Abneigung, die ihm entgegen springt. Wir haben Mitleid und geben dem Salat seine Würde zurück, ein bisschen Freude am Leben. Deswegen stellen wir ihm mit diesem Rezept ein paar Zutaten an die Seite, die ihn gleich attraktiver wirken lassen.



Zu ihm gesellen sich Möhren für ein bisschen Farbe und Knack sowie etwas Reis mit Pesto für die Sättigung. Mozzarella legt sich weich dazwischen und verbindet die einzelnen Komponenten, während Trauben die fruchtige Süße mitbringen. Pinienkerne sorgen für einen nussigen Abschluss. Manche Menschen kommen mit Obst in einem herzhaften Salat zwar nicht zurecht, denen empfehlen wir, die Trauben einfach als Dessert zu essen.



Zutaten für 4 Portionen:

250g brauner Reis

3 kleine Topinambur-Knollen

1 Pck. Mozzarella

rote Trauben

Pinienkerne

125g Rucola

1 kleines Bund Basilikum

1 Frühlingszwiebel



1 kleines Glas grünes Lieblingspesto



1/2 Zitrone

Olivenöl

Zubereitung:

Reis kochen und anschließend mit ein paar Löffeln Pesto vermengen. Möhren bei Bedarf schälen und in schmale Scheiben schneiden. Frühlingszwiebel und Mozzarella in kleine Stücke schneiden und die Trauben halbieren. Die Pinienkerne in der Pfanne anrösten. Nun die Topinambur-Knollen schälen, in kleine Stücke schneiden und in der Pfanne mit etwas Olivenöl kräftig anbraten. Den Rucola auf den Tellern verteilen, darüber drei bis vier Esslöffel Reis-Pesto-Mischung geben. Etwas Olivenöl und Zitronensaft darüber träufeln. Dann nach Belieben Trauben, Möhrenscheibchen, Topinambur, Frühlingszwiebel und Mozzarella darüber geben. Basilikum abzupfen und den Salat damit dekorieren. Mahlzeit!

