Der Name Love, Cake meint zweierlei. Zum einen erinnert er Samantha Seneviratne an die Schlussformel eines Briefs, übersetzt in etwa mit: "Alles Liebe, Dein Kuchen." Zum anderen denkt sie dabei an ihre Heimat Sri Lanka. Dort existiert ein gleichnamiger Nachtisch, bestehend aus Grieß, Cashewnüssen, Honig und Gewürzen. Aufgewachsen ist Samantha Seneviratne im US-amerikanischen Connecticut, wo Kinder schon zum Frühstück Cola trinken dürfen. Überraschenderweise, so die Bloggerin, habe sie trotzdem noch alle Zähne.



Als Erwachsene ist ihre Lust auf Süßes unverändert groß. Ihr Sonntagsessen würde wahrscheinlich kein Zahnarzt gutheißen, schließlich besteht es nur aus Schokolade. Nichts spricht dagegen, ab und zu dem inneren Kind nachzugeben. Das Schöne am Erwachsensein ist ja, dass man sich auch für die Unvernunft entscheiden kann.

Manchmal gibt es bei Samantha einen Pudding aus Quinoa zum Frühstück. Dank der Zartbitterschokolade ist er nicht allzu süß, ideal also für den Start in einen Tag voller Desserts. In einer Schüssel Eigelb, Zucker, Kakaopulver, Maisstärke und Salz vermengen. Milch und Sahne vorsichtig erhitzen, einen Teil davon zur Eimischung geben. Den Vorgang wiederholen, bis die Sahne-Milch-Mischung aufgebraucht ist. Alles unter ständigem Rühren etwa vier Minuten lang erhitzen, dann weitere zwei Minuten auf kleiner Flamme warmhalten. Vom Herd nehmen und Schokolade sowie Vanilleextrakt einrühren. Den Pudding in eine Schüssel füllen, Butter zugeben und anschließend kalt stellen. Vor dem Servieren mit Meersalz und Toffeestückchen garnieren.

Den Vormittag vertrödeln wir wie damals als Kinder im Schlafanzug und spielen Mikado aus essbaren Stäbchen. Für die selbstgemachten Pockies weiche Butter mit Zucker verrühren, Eier und Mandel- oder Vanilleextrakt zugeben. Mehl, Backpulver, Salz und Wasser hinzufügen und alles gut mit einem Holzlöffel verrühren. Die Masse in eine Spritztüte füllen und damit Stäbchen auf ein Backpapier spritzen. Goldbraun backen, auskühlen lassen. Schokolade schmelzen, die Stäbchen hineintunken und auf dem Backpapier trocknen. Im Kühlschrank fest werden lassen.

Nachmittags gibt es zum Kaffee einen Kuchen, der Samantha Seneviratne an ihre Lieblingseissorte erinnert: Kaffee mit Oreo-Stückchen. Für den Schoko-Kaffee-Creme-Pie (siehe oben) zunächst die Creme aus Sahne und gemahlenem Kaffee herstellen, indem man beides zum Kochen bringt, vom Herd nimmt und für mindestens sechs Stunden kalt stellt. Für den Teig in einer Schüssel Mehl mit Zucker und Salz mischen, dann Butter in Würfeln zugeben, bis eine krümelige Masse entsteht. Wasser zugießen und alles zu einer Teigkugel kneten. Nun in Klarsichtfolie wickeln, flach drücken und kalt stellen. Anschließend den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in eine Pie-Form legen, dabei die Ränder nach oben andrücken und in der Form gefrieren lassen. Mit Hilfe eines mit Erbsen beschwerten Backpapiers blind backen, abkühlen lassen. Für die Füllung Eigelb, Zucker, Kakaopulver und Salz in eine Pfanne geben, Milch einrühren und alles erhitzen. Die dickflüssige Mischung durch ein Sieb streichen, dann Schokolade, Vanilleessenz und Butter einrühren. Kurz stehen lassen, dann auf den gebackenen Teig füllen und die Kreation mindestens sechs Stunden kalt stellen. Vor dem Servieren die Kaffeecreme durch ein Sieb oder einen Kaffeefilter streichen, vorsichtig Zucker einrühren und auf dem Pie verteilen.

Vor dem Abendessen nichts Süßes? Keine Chance, wenn Samantha ihre selbstgemachten Twix-Riegel aus dem Kühlschrank holt. Für den Keksteig Mehl mit Salz sowie weißem und braunen Zucker mischen, Butter zugeben und zu Krümeln verarbeiten. In eine mit Backpapier ausgelegte Form füllen, flach drücken und goldbraun backen. In einer Pfanne Zucker karamellisieren lassen. Vorsichtig Sahne und Butter einfließen lassen und weiter erhitzen, bis die Masse eine Temperatur von 120 Grad erreicht hat. Vom Herd nehmen und gleichmäßig über den Keksteig gießen. Die abgekühlte Keks-Karamell-Masse in Rechtecke schneiden, in geschmolzene Schokolade tauchen und diese mit einer Gabel gleichmäßig verstreichen. Im Kühlschrank fest werden lassen.

Nach getaner Arbeit machen wir es uns auf dem Sofa gemütlich. Dazu passt ein Film – und selbstgemachtes Schoko-Toffee-Popcorn. Maiskörner mit Öl in einen Topf geben, mit einem Deckel verschließen und stark erhitzen, bis die Maiskörner aufpoppen. Das Popcorn zusammen mit Pekannüssen in eine Schüssel geben. Ein Backblech buttern. In einer schweren Pfanne Butter, Zucker, Salz und Wasser erhitzen, bis die Butter geschmolzen ist. Weiterkochen lassen, bis die Masse eine Temperatur von 150 Grad hat. Vorsichtig Vanilleextrakt einrühren. Dann die Masse über das Popcorn und die Nüsse geben, durchmischen und gleichmäßig auf dem vorbereiteten Backblech verteilen. Mit Salz bestreuen und abkühlen lassen. Schokolade schmelzen, über das Popcorn gießen und nochmals abkühlen lassen.