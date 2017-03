Pizzaschnecken Eine teiggewordene Umarmung

Der Körper schreit nach Käse. Nach Kohlenhydraten. Nach Liebe. Es gibt Tage, an denen alles schiefgeht und man nichts tun kann, außer sich dem Schicksal zu ergeben und auszuhalten. Doch auch für Niederlagen gilt es, sie so angenehm wie möglich zu gestalten. Fällt man um und kann nicht mehr aufstehen, legt man besser die Füße hoch oder ein Kissen unter. Und protestiert der Magen, weil er zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, rollt man eben ein bisschen Spinat in Pizzateig. Anschließend darf man sich dann selbst zusammenrollen.



Unsere Pizzaschnecken sind einfach zuzubereiten, bei diesem Rezept gibt es keine Niederlagen. Dafür ist es ja da, eine teiggewordene Umarmung. Der Spinat bringt die Würze, während Crème fraîche das Ganze frisch hält. Die Liebe, die dem Soul Food seinen Namen gibt, steckt im Emmentaler und den sanften Handbewegungen, die es braucht, um den Teig mit seiner Füllung zu einer ordentlichen Rolle zu formen.



Zutaten

1 Pck. Pizzateig

1 rote Paprika



1/2 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Packung passierte Tomaten

200 g Emmentaler, gerieben

1 Rosmarinzweig

1 Becher Crème fraîche

1 Pck. Blattspinat, tiefgefühlt (oder zwei Hände voll frischer Blattspinat)

Olivenöl

Salz & Pfeffer



Zubereitung

Für die Salsa die Paprika und die halbe Zwiebel fein hacken, dann in einer Pfanne mit etwas Olivenöl anbraten. Eine zerkleinerte Knoblauchzehe sowie die passierten Tomaten hinzugeben und vor dem Einköcheln noch einen Rosmarinzweig hineinlegen. Abschmecken und beiseite stellen.



Den Tiefkühlblattspinat nach Packungsanleitung zubereiten. Wer frischen Spinat verwendet, entfernt die Strünke und brät die Blätter mit einer halben Zwiebel und einer halben Zehe Knoblauch in der Pfanne an. Anschließend mit einem Messer kleinhacken.



Ofen auf 180 Grad vorheizen. Den fertigen Pizzateig ausrollen und bis an die Ränder mit Crème fraîche bestreichen. Anschließend den Emmentaler gleichmäßig darüber streuen, danach den Spinat. Salzen und pfeffern. Nun den Teig vom langen Ende einrollen. Die Rolle dann mit einem scharfen Messer in circa zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden und die Scheiben auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen. Bei 180 Grad circa 20 Minuten lang backen. Mit der Salsa anrichten. Mahlzeit!

Die meisten Rezepte sind Ihnen zu kompliziert? Sie haben keine Lust, ewig in der Küche zu stehen, und wollen trotzdem lecker essen? Oder brauchen noch einen Tipp, was Sie morgen kochen könnten? Dafür gibt es ab jetzt Mahlzeit, die neue Videoserie mit einfach guten Rezepten – zum Beispiel für gefüllte Muschelnudeln, grüne Tacos oder ein Schoko-Erdnuss-Dessert.