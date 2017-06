Lachstatar mit Kartoffelrösti Entzückung für Erwachsene

"Wir wollten nie wie unsere Eltern werden und sind es ja auch nicht geworden. Unsere Eltern sind ja älter und ziemlich provinziell. Rohen Fisch auf kaltem Reis mit Algen tun die doch in den Müll. Reich mir mal den Rettich rüber", singt Rainald Grebe in seinem Song Dreißigjährige Pärchen. In dem Text geht es um Abendverabredungen der genannten Personen mit Sushi und der gegenseitigen Versicherung des eigenen Lebensentwurfs aus Ikea-Möbeln, Keramikmörsern und ein bisschen Resteuphorie. Wir alle sind ja manchmal ein dreißigjähriges Pärchen, wenn wir der Beschreibung von Rainald Grebe glauben. So ein bisschen erwachsen sein ist ja hin und wieder ganz schön. Unser heutiges Gericht passt dazu. Mit dem Unterschied, das in ihm auch noch Kindheitsträume in Form von Kartoffelrösti Platz finden. Und natürlich ein paar Vitamine. Wenn schon, denn schon.

Für Lachstatar mit Kartoffelrösti benötigt man ein bisschen Geschick und etwas Zeit. Die Entzückung kommt beim Verzehr, der kleine Aufwand lohnt sich. So viel können wir schon versprechen. Wer es wirklich erwachsen mag, kann den Tatar auch mit einem Servierring auf dem Rösti anrichten, die rustikale Variante schmeckt aber genauso gut. Fragen Sie Ihre Eltern.



Zutaten für Lachstatar mit Kartoffelrösti

Für 2 Personen



50 g rote Linsen

300 g fest kochende Kartoffeln

1 Zwiebeln

1 Avocado

½ Salatgurke

Salz

200 g Lachsfilets

1 EL Crème fraîche

1 Handvoll Koriander

½ Bund Schnittlauch

Pfeffer

Cayennepfeffer

Zitronensaft

Muskat

3 EL Butterschmalz

Zubereitung

Die roten Linsen in kochendem Wasser 8–10 Minuten weich garen und in ein Sieb abgießen. Den Lachs fein würfeln und mit Crème fraîche mischen. Die Avocado und die halbe Gurke zerkleinern. Schnittlauch und Koriander hacken. Alles zum Tatar geben. Mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und 1 EL Zitronensaft abschmecken.



Kartoffeln und die Zwiebel schälen. Beides fein reiben. Kartoffelmasse mit ½ TL Salz würzen, in ein Sieb geben, 10 Minuten ziehen lassen, den Saft auffangen. Kartoffelmasse in einem Tuch ausdrücken und auch hier den restlichen Saft dabei auffangen.



Die Flüssigkeit wird aus dem Kartoffelabrieb gedrückt. © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

Die Linsen unter die Masse mischen und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Kartoffelsaft vorsichtig abgießen und die abgesetzte Stärke aus der Flüssigkeit zur Kartoffelmasse geben.

Die abgesetzte Speisestärke kommt zur Kartoffel-Linsen-Mischung. © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

Schmalz in einer Pfanne erhitzen. Pro Rösti je 1–2 EL Kartoffelmasse in die Pfanne geben und flach drücken. Auf beiden Seiten goldbraun braten und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Rösti mit Tatar auf Tellern anrichten und mit Koriander servieren.

_



