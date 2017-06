Spargel-Erbsen-Tarte So ein Tarterata!

In seinem Kurzgeschichtenband Erledigungen vor der Feier gibt es diesen einen Text von Tilman Rammstedt, in dem er dem Leser erklärt, warum nun gefeiert werden muss. Warum es keinen anderen Ausweg gibt, als sich auf der Stelle allem hinzugeben, was Genuss und Überschwang verspricht. Warum es keine Entscheidung sein kann, niemanden einzuladen. Sein Text macht, dass man eigentlich sofort aufspringen und alle Nummern in seinem Telefon gleichzeitig drücken will und anschließend hinauseilt, um einzukaufen und in der Küche zu stehen, bis es dampft und klirrt – um dann alsbald in einem Stimmengewirr von Gästen zu versinken, das einen sicher bis in den nächsten Tag bringt.



"Jetzt muss endlich gefeiert werden, weil nichts anderes mehr hilft", schreibt Tilman Rammstedt und deswegen sollte man diese Tarte zubereiten. Denn sie läutet den Sommer ein und das ist ja wohl Anlass genug. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen, denn der Teig für den Tarteboden muss eine Stunde gehen, doch in der Zeit kann man sich bei Bedarf noch einmal aufhübschen, man kann die Wohnung fegen oder noch ein, zwei Girlanden richten. Um dann kurz vor dem ersten Gast den Tarteboden mit frischen, grünen Dingen zu bewerfen, man muss das nicht einmal ordentlich tun, das Fest beginnt schon hier.



Zutaten für den Boden

280 g Mehl

2 EL Maisgrieß

1 Päckchen Trockenhefe

1 TL Pfeffer

Öl oder Butter (für die Form)

Zucker (für die Form)

1 TL Meersalz

250 g Sahnejoghurt

Zutaten für den Belag

250 g TK-Erbsen

2 TL Zitronensaft

Pfeffer

Meersalz

1 Chili

150 g Crème fraîche

1 Bund Koriander

1 Bund grünen Spargel

1 Handvoll Zuckerschoten





Zubereitung

Mehl, Grieß, Trockenhefe, Salz und Pfeffer mischen. Joghurt dazugeben und zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig zu einer Kugel formen und abgedeckt an einem warmen Ort eine Stunde ruhen lassen.



Die Tarte wird nicht gebacken, sondern einfach mit frischen Zutaten belegt. © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die Tarteform mit Öl oder Butter einfetten und mit etwas Zucker bestreuen. Den Teig noch einmal durchkneten, ausrollen und sorgfältig in die Tarteform legen. Dann mit einer Gabel den Boden mehrmals einstechen und im Ofen 15-20 Minuten ausbacken. Dann die Form herausholen und vollständig abkühlen lassen.

Wie man den Teig am besten in der Form verteilt, sehen Sie im Video. © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

Die Erbsen in kochendes Salzwasser geben, 5 Minuten kochen und anschließend abgießen. Die Chilischote halbieren, die Kerne entfernen und die Schote hacken. Den grünen Spargel säubern, stückeln und gar kochen. Die Crème fraîche verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Koriander abspülen und trocken tupfen.

Der Boden muss vollständig ausgekühlt sein, sonst zerläuft die Crème fraîche. © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

Den abgekühlten Tarteboden mit Crème fraîche bestreichen. Erbsen, Spargel, rohe Zuckerschoten, Koriander und Chili auf dem Boden verteilen. Mit Meersalz bestreuen. Mahlzeit!



_

Die meisten Rezepte sind Ihnen zu kompliziert? Sie haben keine Lust, ewig in der Küche zu stehen und wollen trotzdem lecker essen? Oder brauchen noch einen Tipp, was Sie morgen kochen könnten? Dafür gibt es Mahlzeit, die neue Videoserie mit einfach guten Rezepten – zum Beispiel für Shakshuka, gefüllte Muschelnudeln oder besondere Ofenkartoffeln.