Couscous Wenn der Sommer kommt

"In diesem Jahr gibt's Kirschen, wenn der Sommer kommt und wenn du deine Augen offen hältst", hatte der Musiker Nils Koppruch einst gesungen. Das Video zu dem Lied zeigt, wie er mit der S-Bahn aufs Land fährt, einen Spaten über der Schulter und eine Tüte Kirschen in der Hand. Mitten auf einem Feld hebt er ein großes Loch aus, setzt sich daneben, isst die Kirschen aus der Tüte und schnippt die Kerne in die Erde. Aus diesen Kernen erwächst irgendwann ein Kirschbaum. Und obwohl der Himmel wolkenverhangen ist, spürt man den Sommer bis zum letzten Ton.



Die Kirschkerne aus unserem heutigen Rezept kann man sich durchaus für einen Weitspuckwettbewerb beiseitelegen. Die Kirschen selbst hingegen landen in einem Salat aus Couscous, Sellerie, Rucola und Ziegenkäse. Mit einem Honig-Senf-Dressing wird daraus schnell eine leichte Sommermahlzeit.



Zutaten für Couscous mit Kirschen

Für 4 Personen

Für den Couscous



250 g Couscous

2 TL Olivenöl

Pfeffer

Meersalz



Für die Vinaigrette

80 ml Olivenöl

2 TL Zitronensaft

2 TL Balsamico

2 TL Senf

2 TL Honig

Pfeffer

Meersalz



Für den Salat

4 Handvoll Rucola

250 g Kirschen

2 Stangen Sellerie

100 g Ziegenkäse

100 g Mandelstifte

Rapsöl zum Rösten

Zubereitung

Für den Couscous 500 ml Wasser aufkochen, vom Herd nehmen, dann den Couscous, Olivenöl, Meersalz und Pfeffer einrühren. Abdecken und fünf Minuten ruhen lassen. Dann erneut umrühren und beiseitestellen.

Couscous ist zu Kügelchen zerriebener Grieß. © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

Die Kirschen halbieren und entsteinen. Den Sellerie schälen und in kleine Stücke schneiden. Die Mandelstifte in einer Pfanne mit etwas Rapsöl anrösten.

Kirschen müssen nicht geschnitten werden, man kann sie auch reißen. Sieht sogar schöner aus. © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

Für das Dressing alle Zutaten vermengen und beiseitestellen.

Das Dressing ist simpel und lecker. © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

Dann den Rucola mit dem Couscous, den Kirschen, dem Sellerie und den Mandeln vermengen. Mit dem Ziegenkäse anrichten und etwas Vinaigrette darüber geben. Mahlzeit!