Kaffeekultur Crema entsteht nur unter Druck

5/11

Eine spezielle Art der Zubereitung: Der Vakuumsiphon besteht aus zwei übereinander montierten Glasbehältern, die an einem Metallgestell über einem Heizelement schweben. Eine Metallmanschette hält den Siphon in Position. Der Druck aus dem unteren Gefäß schiebt das Wasser in den oberen Zylinder, wo der gemahlene Kaffee wartet. Der Barista rührt um, sobald sich das Mahlgut hebt. Während sich die Luft im unteren Ballon abkühlt, saugt das Vakuum den Kaffee nach unten. James Freeman, der Inhaber von Blue Bottle Coffee in Kalifornien, musste 2008 für so ein Gerät mehr als 20.000 Dollar bezahlen.