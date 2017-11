Novemberwetter ist Schmuddelwetter: Gerade jetzt braucht unser Immunsystem etwas Unterstützung. Vitaminreich soll unsere Ernährung sein, damit wir uns vor Viren und freien Radikalen schützen können. Nichts einfacher als das. Unsere winterliche Gemüse-Bowl ist radikal gefüllt mit Gemüsesorten, die Karotin, Vitamin B und C sowie Spurenelemente und Mineralstoffe liefern. Die Pistazien bringen zudem viele gesunde Fettsäuren und Antioxidantien mit ins Spiel. Und die Falafel sind nicht nur Protein-Lieferant, sondern enthalten auch Saponine, die Herz und Kreislauf schützen – die sekundären Pflanzenstoffe sollen immunstimulierend und antibiotisch wirken. Das hört sich jetzt alles wahnsinnig wissenschaftlich an, dabei ist unser winterliches Rezept vor allem aber schlicht lecker. Und es lässt sich ganz gemütlich aus der Schüssel löffeln.



Winterliche Gemüse-Bowl

Zutaten für 4 Portionen:



5 bis 7 Karotten

1 Blumenkohlkopf

2 Esslöffel Olivenöl

4 Teelöffel Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer

1 Tüte Bio-Falafel-Zubereitung (noch besser natürlich selbst gemachte Falafel)

150 g Rucola oder anderer Salat

ein Viertel eines Rotkohlkopfes

150 g Pistazien

Für das Dressing:



zwei Esslöffel Tahini (Sesampaste)

Saft einer halben Zitrone

zwei Esslöffel Honig

50 ml Olivenöl

Zubereitung:



Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Währenddessen den Blumenkohl in Röschen schneiden, die Karotten schälen und in feine Stifte schneiden. Auf ein Backblech geben, mit etwas Öl beträufeln sowie mit dem Kreuzkümmel und Salz und Pfeffer würzen. Im Ofen backen, bis das Gemüse leicht gebräunt ist.

Blumenkopf und Karotten kommen erst mal in den Ofen. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Die Falafel-Bällchen werden knusprig ausgebacken. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

In der Zwischenzeit die Falafel nach Anleitung zubereiten und in kleine Bällchen formen und braten, den Salat waschen und den Rotkohl in feine Streifen oder Stücke schneiden. Die Zutaten für das Dressing mischen und die Pistazien leicht durchhacken.

Mit Biss: Auch Rotkohl und frischer Salat werden in die Schüssel geschichtet. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Zunächst den Salat und den Rotkohl, dann das gebackene Gemüse in einer Schale anrichten, die Falafel-Bällchen auf eine Seite geben, mit dem Dressing beträufeln und mit den Pistazien garnieren. Mahlzeit!