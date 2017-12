Restaurant-Architektur Es ist angerichtet

13/15

Die subtilen Farben, die formell arrangierten Möbel erinnern an das französische Rokoko, gehen hier aber in modernen Formgebungen auf. Das Restaurant in einem 200 Jahre alten Gebäude wurde in drei Räume unterteilt, jeder in einem anderen Stil – der Gast kann also auch bezüglich des Interieurs gewissermaßen à la carte wählen. Takenouchi Webb, Whitegrass, Singapur