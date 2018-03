Glutenfreie Rezepte Diese Pizza kennt keine Grenzen

Grün,Weiß, Rot – da denkt man gleich an Italien und an eine Pizza mit Basilikum, Mozzarella und Tomate. Ein Klassiker, und sogar ein eingetragenes EU-Markenzeichen. Die Deutschen lieben Pizza sogar so sehr, dass sie sie mit verwegenen Kombinationen so gut wie eingebürgert haben. Es gibt Pizza à la Toast Hawaii, Curryhühnchen-Pizza, Pizza mit Sauerkraut und Nürnberger Rostbratwürstchen und sogar Schokoladenpizza. Wer so etwas isst, der könnte das bereuen, denn nach einer solchen Pizza fühlt man sich mitunter als hätte man Wackersteine im Bauch. Doch es gibt Ersatz für Hefeteig, Salamiberge und doppelt Käse: Statt Getreide bilden Blumenkohl, Kicherbsen oder Zucchini-Stifte die Basis – und auf den Boden darf eigentlich alles, was man aus der asiatischen, der israelischen oder mexikanischen Küche kennt. Pizza kennt halt keine Grenzen. Das muss Liebe sein!

Blumenkohl-Pizza mit Erbsenhummus

Zutaten für 2 Personen:

Boden:



1 Blumenkohl (ca. 600 g)

300 g Gouda oder Bergkäse

2 EL Currypulver

4 Eier

Salz

Belag:

1 Knoblauchzehe

1 EL Butter

450 g TK-Erbsen

100 ml Gemüsebrühe

3 EL Olivenöl



Salz, Pfeffer



1 Handvoll Minze



1 Zucchini



1 Handvoll Sojabohnen, gedünstet



1 TL Chiliflocken



Zesten einer halben unbehandelten Zitrone

einige Blätter Oregano, Basilikum und Petersilie

Zubereitung:



Backofen auf 200 Grad Umluft (220 Grad Ober-/Unterhitze) vorheizen.



Blumenkohl in Röschen teilen und waschen. Fein hacken und in eine Schüssel geben. Käse reiben. Blumenkohlbrösel mit Käse, Currypulver, Eiern und Salz vermengen, bis eine homogene Masse entsteht.



Teig auf ein mit Backpapier belegtes Blech streichen und im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene etwa 20–30 Minuten backen, bis der Teig fest ist.



Für das Erbsenhummus die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Butter in einem Topf zergehen lassen und den Knoblauch darin anschwitzen. Erbsen hinzugeben und 2 Minuten mitdünsten.

Gemüsebrühe dazugießen und Erbsen zugedeckt etwa 5 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Mit 1 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer abschmecken.



Minze hinzugeben und alles mit einem Pürierstab pürieren.

Zucchini waschen und in Stifte schneiden. Restliches Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Zucchini darin anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.



Pizza mit dem Erbsenhummus bestreichen und Zucchinistücke, gedünstete Sojabohnen, Chiliflocken, Zitronenzesten und Kräuter gleichmäßig darauf verteilen. Nach Belieben mit Salz und Pfeffer würzen.