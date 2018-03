Eier-Rezepte Einfach mal das Ei anbeten

Am Anfang war das Ei. In manchen alten Kulturen Südostasiens glaubte man daran, dass unsere Welt nicht der Ursuppe entstammt, sondern zuerst das Ur-Ei da war. Eine schöne Vorstellung, die sich in Brâncușis Bronzeskulptur Die Erschaffung der Erde von 1924 widerspiegelt: ein schlichtes Bronze-Ei. Da fast überall auf Erden Eier nicht nur verehrt, sondern auch gegessen werden, lassen sich unzählige Legenden der Anbetung um das Ei finden. Es gehört zum jüdischen Pessach- wie zum christlichen Osterfest, als Symbol von Fruchtbarkeit und neuem Leben. Außerdem passt es zu allen möglichen neumodischen Ernährungsphilosophien, von Low-Carb über Eiweißdiät bis Paleo.



Eier kann man kochen, braten, backen, pochieren, verrühren, stocken oder in Teig verschwinden lassen. Sie sind in jede erdenkliche Form zu bringen – und sogar die ist variabel, wie unsere japanische Omelettevariante beweist, die hübsch viereckig gefaltet wird. Und auch Klassiker, an deren Machart man bisher nicht zweifeln musste, lassen sich sehr elegant dekonstruieren und modernisieren wie diese Eier mit Speck.

Eier und Speck

Zutaten für 4 Personen:



Eigelbrolle:

8 Eigelb

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

8 dünne Scheiben Bauchspeck

1 Zwiebel

30 g grüne Pistazien

Pflanzenöl

Brot:



100 g Brot

100 g Hühnerbrühe

3 Eiweiß

gemahlener Lorbeer, nach Geschmack

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Das Eigelb mit Salz und Pfeffer würzen, auf Frischhaltefolie geben und fest zu einer Rolle eindrehen. Anschließend in den Gefrierschrank legen. Im Gefrierschrank lassen, bis es fest geworden ist. Die tiefgefrorene Eigelbrolle vakuumieren und im Anschluss 20–21 Minuten bei 70 Grad im Wasserbad garen, dann sofort in Eiswasser abgießen.



Die Bauchspeckscheiben glatt auslegen und die Eigelbrolle darauflegen. Das Eigelb mit dem Speck umwickeln und zu einer Rolle formen. Die Enden der Rolle gerade abschneiden.

Die Zwiebel schälen und in Scheiben schneiden, dann auf einem Backblech verteilen und im Ofen bei 80°C vier bis fünf Stunden trocknen lassen. Im Anschluss zu Pulver vermahlen. Die Pistazien in einer Pfanne ohne Fettzugabe rösten.

Brot, Hühnerbrühe und Eiweiße zu einer teigigen Masse vermischen. Nach Geschmack würzen. Den Teig dünn auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech ausrollen und acht Minuten bei 165 Grad backen. Herausnehmen, abkühlen lassen und in längliche Chips brechen.

Die Eigelbrolle kurz, aber kräftig in wenig Öl anbraten, dann in Stücke teilen. Zusammen mit den restlichen Zutaten servieren.