Esskultur Der beste Platz ist immer an der Theke

Essen am Tresen, das hat traditionell mit dem hastigen, verlegenen Konsum von Soleiern und Buletten zu tun. Ansonsten sitzen an dieser Stelle die Biertrinker, nicht die Gourmets. Esser bevorzugen eigentlich die gemütliche Nische – kein Kontakt zu den Nachbarn, Intimsphäre über alles. Ganz anders als in Japan, wo es seit Ewigkeiten üblich ist, Nudelsuppe und Sushi mit Blick auf die Küche zu verspeisen. "Da ist so was völlig gang und gäbe", sagt Billy Wagner. "Der Gap zwischen Koch und Gast ist gering." Doch die Lücke schließt sich neuerdings auch in Deutschland, denn Essen am Tresen verspricht eine Entdeckungsreise über den Tellerrand hinaus – und Wagner ist mit dafür verantwortlich, dass sich diese etwas andere Gastronomie hierzulande etabliert hat.

Im Gastraum seines Anfang 2015 in Berlin eröffneten Restaurants Nobelhart & Schmutzig sitzen alle direkt an der um eine Küche herumgebauten Theke. Mit Vorteilen, die allmählich erst erkannt werden. "Das Essen kommt immer heiß zum Gast", sagt Billy Wagner. Ist ja sonst nicht garantiert, schon gar nicht in weitläufigen Esslokalen, in denen die Kellner sich zwischen Tischen durchquetschen. Und sollte jemand wissen wollen, was denn genau "Kloß mit Soße" ist, wie hier tiefstapelnd ein Gang heißt, oder "Hirsch/Preiselbeeren", muss er nur den zwei Meter entfernt stehenden Koch fragen. Der Gast isst also nicht bloß, er ist dicht dran an allen Restaurantvorgängen – das Abendessen wird zum Gourmet-Event.



Die Deutschen haben schnell gelernt, dass diese Art des Gastronomietheaters Spaß machen kann. "Eine Werteverschiebung des Luxus" nennt Billy Wagner das. Französische Klassik bei Kerzenlicht am Zweiertisch gilt den Millennials als angestaubte Attitüde der Eltern; regional, nachhaltig, biologisch und kreativ soll heute gekocht werden. Und zwar bitte ohne Tischdecken und livrierte Kellner, gern aber bei Hipsterköchen und tätowierten Sommeliers, für einen Abend von der Außenwelt abgeschottet.



Was in Berlin begonnen hat, breitet sich längst auch in anderen Städten aus, die nicht ganz so sehr dem Zeitgeist hinterherlaufen. In Düsseldorfs japanischem Viertel findet man das Nenio, aus dem kein Lichtstahl nach außen dringt. Der Küchenchef Bastian Falkenroth empfängt jeden Eintretenden mit Handschlag und bittet ihn, im abgedunkelten Lokal seinen Platz am Tresen einzunehmen. Außerdem gibt es in Düsseldorf die von Volker Drkosch geleitete Gastrobar Dr. Kosch – wie das Nenio übrigens mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Im Dr. Korsch darf man wählen: ein Platz an der Bar, mit Blick auf den Herd oder ein Tisch wie gewohnt? Das funktioniert so gut, dass Volker Drkosch gerade an einen neuen, größeren Standort umgezogen ist.



Die Gäste können miteinander kommunizieren, müssen es aber nicht. Kevin Fehling

In New York, wo César Ramirez im Chef's Table at Brooklyn Fare schon seit Jahren das Konzept des Nahkampfs mit den Erwartungen der Besucher praktiziert, sind es sogar drei Michelin-Sterne. Die kann auch Kevin Fehling über sich leuchten lassen. Das Reservierungssystem für sein Hamburger Restaurant The Table by Kevin Fehling weist für die kommenden Monate so gut wie keine freien Plätze mehr auf – was gewiss mit der Anziehungskraft der nahen Elbphilharmonie zusammenhängt, aber auch den maximal 20 Plätzen an der Theke bei Fehling. Trotz der drei Sterne geht es locker zu am geschwungenen Tresen, der den Kunden immer noch eine gewisse Privatheit erlaubt. "Die Gäste können miteinander kommunizieren, müssen es aber nicht", sagt Fehling.

Billy Wagner, Sommelier und Wirt des Nobelhart & Schmutzig in Berlin © Britta Pedersen/dpa

Was an einem Abend im zwischenmenschlichen Bereich entsteht, hängt also stark mit den anwesenden Personen zusammen. Im Nobelhart & Schmutzig seien neulich zwei Herren in den besten Jahren dagewesen und, ganz unabhängig, zwei Damen, die zunächst auf Alkohol verzichteten, erzählt Billy Wagner. "Am Schluss haben sie alle zusammen eine Flasche Wein getrunken." Manchmal, sagt auch Kevin Fehling, sei es "wie im Wirtshaus". Wie in einem gepflegten allerdings, in dem elaborierte Teller wie die Variation vom Thunfisch mit Zitrusfrüchten, Limonenblatt und Rettich auf die Theke gestellt werden. Wo man ein modernisiertes Rinderfilet Rossini samt Gänseleber, Trüffel und Yuzu reicht oder zum süßen Schluss Habanero-Chili-Ganache mit Guanabana-Sorbet und süßem Taco.



Nicht nur der Chef ist übrigens fürs Kommentieren der Zutaten zuständig – hier und in den anderen deutschen Tresenrestaurants werden alle Mitarbeiter auf eine Weise eingebunden, die sie vor neue Herausforderungen stellt. "Die Köche müssen Servicequalität haben", bestätigt Fehling. Dass sie, der ständigen Beobachtung durch die Gäste ausgesetzt, auch extrem akkurat und leise arbeiten müssen, ist klar. Beobachtet werden übrigens auch die Kunden, weshalb neben Geld für hochpreisige Menüs sehr wohl Manieren mitzubringen sind. Wer an der Theke das teure Weinglas falsch anfasst oder das Fleisch falsch zerteilt, wird vermutlich ebenso schief angeschaut wie im klassischen Gourmet-Outlet – wenn nicht vom Service, dann wohl von den anderen Gästen.



"Es wird in vielen Restaurants dahin gehen, dass man die Wahl hat", sagt Billy Wagner. Mal ein Platz an der Theke, mal ein Zweiertisch für intime Momente oder Geschäftsbesprechungen. Auch Kevin Fehling ist noch lange nicht überzeugt, dass ein The-Table-Äquivalent auch in anderen deutschen Städten seinen Markt fände. Zumal ja die Bundesrepublik noch lange nicht die Fülle an gastronomischen Ideen entwickelt habe, wie sie anderswo üblich seien. "Die Amerikaner, Asiaten und Skandinavier sind da weiter", sagt Fehling. Ohne die aus London, New York oder Kopenhagen anreisenden Kunden, ohne die in Düsseldorf ansässigen Japaner wären solche Konzepte wie The Table, Nenio oder Dr. Kosch nicht denkbar. Vielleicht dürfte die Entwicklung auch wegen solcher Bedingungen Grenzen haben. Mentalitätswandel ist kaum von heute auf morgen zu verordnen.