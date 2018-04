Teriyaki-Huhn Schneller als der Lieferservice

Für dieses Teriyaki-Huhn braucht man keinen Holzkohlengrill – und nur lässig wenig Zeit. Außerdem ist es garantiert glutamatfrei. Unser Video zeigt, wie es geht.

Heute kommt nicht nur etwas Köstliches und Einfaches auf den Tisch, es gibt dazu auch noch auch den kürzesten Japanischunterricht aller Zeiten. Teriyaki kommt von den japanischen Wörtern Teri und Yaku. Ersteres heißt Glanz, Yaku bedeutet Grillen. Zusammengesetzt beschreibt das Wort eine glänzende und geschmackvolle Marinade, mit der Speisen eingelegt oder bepinselt werden, bevor sie auf den Grill, in den Ofen oder in die Pfanne kommen. Die beiden letzten Garmethoden nehmen auch in Japan zu, denn selbst dort hat nicht immer jemand einen Holzkohlegrill parat. Wir auch nicht. Unser Teriyaki-Huhn bekommt daher in der Pfanne ein wenig Farbe, der Ofen gibt ihm dann den Rest. Dazu gibt es Reis und Gemüse. Und das alles selbst gemacht, garantiert schneller als jeder Lieferservice und dazu noch ohne Glutamat. Itadakimasu! So bedankt man sich in Japan schon vor der Mahlzeit für das Essen – man kann es aber auch einfach mit "Guten Appetit" übersetzen.

Schnelles Teriyaki-Huhn

Zutaten für 3–4 Personen:



125 ml Sojasoße

110 g Honig

etwas Mirin (Reiswein), wer hat und mag

1 Knoblauchzehe, fein zerdrückt

2 Esslöffel Ingwer, fein geschnitten oder gerieben

etwas Szechuanpfeffer oder normaler Pfeffer

60 ml Sesamöl

500 g Hähnchenbrustfilets

eine halbe Ananas, in kleine Stücke geschnitten

die Knospen eines frischen Brokkolis

2 Esslöffel Sesamsamen

Salz und Pfeffer

zwei Limetten

1 Bund frischer Koriander

Basmatireis als Beilage

Zubereitung:

Den Ofen auf 220 Grad vorheizen. Für die Marinade die Sojasoße, den Honig (und eventuell Mirin), 1 Esslöffel des Ingwers, den Knoblauch und den Pfeffer in einer Schüssel mischen.

Mit Sojasoße, Ingwer und Knoblauch wird die Marinade geschmacksintensiv. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Zwei Esslöffel Öl in einer großen beschichteten Pfanne auf mittlerer Flamme erhitzen, dann das Huhn hinzugeben und für wenige Minuten von allen Seiten goldbraun braten. Dann die Marinade hinzugeben und aufkochen lassen, bis sie nach zwei bis drei Minuten eindickt. Nun die Pfanne vom Herd nehmen und die Ananas dazugeben. In der Zwischenzeit den Brokkoli säubern und in Röschen schneiden.

Beim Zerteilen der Ananas sollten alle holzigen Stellen sorgfältig entfernt werden. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Nun die Zutaten auf ein mit einem Stück Backpapier ausgelegtes Backblech, in eine große Grillpfanne oder in eine Auflaufform geben. Alles für 15 bis 20 Minuten im Ofen backen und dort weiterbraten, bis der Brokkoli Farbe angenommen hat.

Wer keinen Holzkohlegrill hat, röstet das Gericht einfach im Ofen. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

In der Zwischenzeit den Reis kochen, die Limetten vierteln, den Koriander waschen und dessen Blätter abrupfen. Zusammen servieren. Mahlzeit!