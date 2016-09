Der neue Mann Herr P., Herr G. und ich

Immer zwei sollen es sein. Der eine ein Tatmensch, ein Lauter, der weiß, wie man Dinge geregelt bekommt, der zupackt. Und der andere ein Kopfmensch, ein Grübler, der weiß, was womit zusammenhängt, der irritiert. Mir war das Schema gar nicht so bewusst, aber ich habe noch mal bis in den Kindergarten zurückgeschaut: Zu jeder Zeit waren da ein Lauter und ein Grübler meine besten Freunde, mit denen ich selbst mal die eine und mal die andere Sorte Mann sein konnte.



Der große Unterschied eines besten Freundes im Gegensatz zu einer Lebensgefährtin ist, dass es in der Natur der Sache liegt, nicht alles miteinander zu teilen. Oder mit verschiedenen besten Freunden ganz unterschiedliche Dinge. Ein bester Freund ist für mich jemand, mit dem man sich vier Stunden unterhält und anschließend das Gefühl hat, alles gesagt zu haben, ohne das alles so genau nacherzählen zu können, von dem man aber immer mindestens eine Idee mitnimmt, die das Leben verändern könnte.



Mein einer bester Freund und ich, wir stehen gerne in der Ecke unserer Lieblingsbar und besprechen den Stand der Dinge. Wir diskutieren, was wir gelesen haben, absurde Facebook-Debatten oder Fan-Theorien zu Game of Thrones, nehmen Kinofilme auseinander oder die Ikonografie von IS-Propagandavideos oder erklären uns wortreich, warum Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach in dieser Saison zwingend auf den dritten Tabellenplatz kommen. Wir planen, wo wir nächstes Wochenende mit unserer Drohne fliegen werden und erzählen uns, was eigentlich ganz anders laufen müsste in unseren Leben. Oder wir wundern uns über die Frauen.



Das fühlt sich manchmal wie in einer verrauchten Fernsehtalkrunde aus den siebziger Jahren an und manchmal wie bei Waldorf und Statler aus der Muppet Show. Bevor wir allzu peinlich werden, bestellt einer von uns beiden die nächsten zwei Bier. Vor ein paar Jahren bekamen wir am Ende des Abends zwei Zettel mit vielen Strichen hingelegt, auf dem einen stand "Marin", auf dem anderen "Marins Freund". Mein bester Freund war ein bisschen beleidigt, wir gehen fast nur zusammen in die Bar. Aber ich war irgendwie gerührt. Mittlerweile haben wir schon lange einen gemeinsamen Deckel, der Herr P. und ich.

Mein anderer bester Freund und ich stehen auch regelmäßig in einer Bar, wir haben dann aber andere Themen: Ob er sich den alten Porsche kaufen soll, der ziemlich günstig im Internet steht, oder ob das mit Anfang Vierzig nicht doch zu albern ist. Ob wir eine Handvoll Ferienhäuser am Meer bauen sollten, als Investition und Gegenentwurf zu unseren Bürojobs. Wir unterhalten uns darüber, was wir mit unseren Söhnen unternehmen und wie wir uns mit unseren Ex-Frauen verstehen und ob eine Drei-Tage-Arbeitswoche nicht vielleicht auch ein interessantes Modell wäre.

Ein bester Freund weiß genau, wann er eine realistische Einschätzung zu einem Vorhaben abgeben, wann er zu- oder abraten soll und wann er stattdessen einfach ein paar Stunden lang das Was-wäre-wenn-Spiel mitspielt. Manchmal tun wir das auch beim Segeln auf dem Müggelsee, wo mein bester Freunde ein Boot liegen hat, auf das er mich mitnimmt. Es kann schon vorkommen, dass wir uns dabei in den irrsten Zukunftsvisionen verlieren. Aber oft sagen wir auch einfach gar nichts und gucken nur aufs Wasser, der Herr G. und ich.

Tatsächlich sieze ich meine besten Freunde manchmal, was ich wohl meiner Mutter verdanke. Sie hat eine gute Freundin über zehn Jahre hinweg gesiezt, was ich selbst als Kind schon merkwürdig fand. Einmal darauf angesprochen, sagte sie, das sei Ausdruck ihrer Wertschätzung gegenüber der Frau H. Irgendwann hat sie sich dann doch dazu überreden lassen, zum Du zu wechseln, aber ich habe den Gedanken immer gemocht.



Ansonsten ist mir die Idee von Freundschaft, die die Generation unserer Eltern hat, ziemlich fremd. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Vater oder meine Mutter jemals ausdrücklich von einem besten Freund oder einer besten Freundin gesprochen hätten. Meine Eltern hatten immer sich – und befreundete Paare, die manchmal zum Essen kamen oder die wir im Ruhrgebiet besuchen fuhren. Man besprach dann, wie es bei den Kindern in der Schule läuft, was die Nachbarn machen und manchmal auch, was in der Welt los ist. Mir fällt keine Situation ein, in der über die ganz großen Themen geredet wurde, über Wünsche, Ängste, Liebe, Zweifel, solche Sachen. Vielleicht war ich auch einfach nicht dabei, Erwachsene sind früher ja noch mehr unter sich geblieben.



Im richtigen Moment einfach mal nichts sagen. Beste Freunde können das. © sïanaïs/photocase.de

Mein Vater erzählte manchmal von Schulfreunden, die er aber nur ein oder zwei Mal im Jahr sah. Ich habe das Prinzip Schulfreundschaft nie ganz verstanden, weil sich zwischen Schule und dem wirklichen Leben nahezu alles ändert. Die besten Freunde meines Vaters erkannte ich am ehesten daran, dass sie sich einander bei komplizierten Bauvorhaben aushalfen und in besonders innigen Momenten sogar das Werkzeug ausliehen. Meine Schlagbohrmaschine leiht sich – außer meiner Frau – eigentlich niemand aus.

Vielleicht ist es auch ein merkwürdiges Konzept, dass Reden zu einer Männerfreundschaft gehört. Bei meinem Bruder hatte ich kürzlich ein Buch in der Hand, den Bildband Boxing von Larry Fink. In der Einleitung heißt es, dass es Männern in einem Boxstudio erlaubt sei, zärtlich zueinander zu sein, weil sie einander helfen müssen, wenn die Bandagen und Handschuhe erst angelegt sind: "Jeder dort wird einem anderen sanft mit einem Handtuch den Schweiß vom Gesicht abwischen, seinen Kopfschutz richten, seine Schuhe binden, seine verspannten Schultern massieren. Es gibt keinen Schatten von Unangemessenheit." Der Mann, der seinem Freund zur Hand geht als Ausdruck tiefer Verbundenheit ohne Worte. Auch ein tolles Bild, aber mir wäre das auf Dauer ein bisschen zu wenig.

Ich bin gespannt, wie das bei meinen Söhnen wird. Sie sind beide sehr unterschiedlich. So weit sich das jetzt schon sagen lässt: ein Grübler und ein Lauter. Meine beiden besten Freunde sind ihre Patenonkel, über Kreuz sozusagen: Der Laute hat den Grübler bekommen und der Grübler den Lauten. Der grübelnde Zehnjährige fragt meine Freunde über ihre Jobs aus, wie viel sie verdienen und was so schwierig daran ist, eine Frau anzurufen und sich mit ihr zu verabreden. Der Vierjährige schraubt eifrig die Drohne zusammen, erzählt von Walen und Drachen und fragt, warum wir alle sterben müssen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe aber das Gefühl, sie könnten sehr gute Freunde werden.

