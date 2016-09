Mosambik Ein Leben im Dunkeln

2/13

Ninja. Humberto Zunguza, 13 Jahre alt, verkleidet sich in einem verlassenen Gebäude im Viertel Polana in Maputo. Er versucht, die Hauptfigur aus dem chinesischen Actionfilm "Ninja Assassin" zu immitieren. In diesem Film wird ein kleiner Junge vom Ozunu Clan von der Straße geholt und in einen Killer verwandelt. Straßenkinder schauen diese brutalen Filme in informellen Kinos, die in Märkten in der Stadt eingerichtet wurden. Eine Kinokarte kostet die Kinder ungefähr 30-40 Cent.