Hütten So weit, so gut

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in urbanen Ballungsräumen, bis 2050 werden es vermutlich 66 Prozent sein. Dennoch zieht es immer mehr Menschen zurück in die Natur, die Ruhe, die Einsamkeit. Der Wunsch nach einem einfachen Leben offenbart sich in genügsamen Holzhütten, die immer mehr Menschen als Kleinod suchen. Diese Unterkünfte bieten einen gut aussehenden Schutz vor Wind und Wetter, wenn man die Restwelt mal zurücklassen will. Der Bildband The Hinterland zeigt die unterschiedlichsten Rückzugsorte.