"Polizeiruf 110"-Kritikerspiegel Happs und weg

Man kann nicht alles haben. Eigentlich wollte Kommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) seine alkoholkranke Kollegin Constanze Hermann (Barbara Auer) in der Wellness-Klinik besuchen. Frau Hermann hat des Nachts jedoch rotäugige Erscheinungen und dann wird zusätzlich eine junge Frau ermordet aufgefunden. Sensible Zuschauer sollten sich für diesen Polizeiruf besser ein Kissen zurechtlegen. Unsere Kritiker waren stellvertretend tapfer.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Hoffentlich über diesen geilen Song: Rain von dem legendären, leider erfolglosen Achtziger-Jahre-Songwriter Martin Stephenson. Die Zeilen "My subconscious and I are back on speaking terms. He's sending me colours and beautiful words" passen wunderbar in diesen irren Trip über Wölfe, Frauenopfer und das menschliche Unterbewusstsein.

Lars-Christian Daniels: Eine pechschwarze Nacht, zwei leuchtende rote Augen. In diesem Polizeiruf mordet tatsächlich ein Tier! Wann hat es das schon mal gegeben?

Jürn Kruse: Bundesliga.

Kirstin Lopau: Werden wir sonntags endlich mal ein glückliches Ermittlerpaar erleben dürfen?

Carolin Ströbele: Dass die türkische Nation von einer Wölfin, ihrem Ziehsohn und den gemeinsamen Nachkommen abstammt.







2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: Traue niemals einem Typen mit Vollbart. Er könnte ein Werwolf sein.



Lars-Christian Daniels: Elefantenfriedhöfe sind vielleicht weniger romantisch, als wir immer dachten.

Jürn Kruse: Unterschätze niemals das Angebot der Jukebox in einer bayerischen Provinzgastwirtschaft.

Kirstin Lopau: Wenn Katzen mit ihrem toten Frauchen oder Herrchen eingesperrt sind, gehen sie, wenn der Hunger kommt, an die Leiche und essen vorzugsweise die Leckereien – wie Lippen und Augen. Hunde hingegen rühren ihre Vorgesetzten nicht an, sie verhungern lieber neben der Leiche. Danke für diese Erkenntnis. Außerdem lernen wir Folgendes: Man braucht unbedingt eine Fluchttasche im Kofferraum für den Fall der Fälle. Drin sein sollten Reisepass, Geld, ein paar Unterhosen, Wechselsachen. Damit ist man allzeit bereit für ein neues Leben. Oder zumindest für die Flucht aus dem alten. Gehen Sie packen!



Carolin Ströbele: Das, über was alle am Montag reden werden. Nämlich dass die türkische Nation ... Sie wissen schon.







3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Eigentlich keine. Zum Thema Wölfe ist in diesem genialischen Assoziationsstrom jedenfalls alles, also wirklich alles gesagt.

Lars-Christian Daniels: Wie viele Drinks sich Constanze Herrmann (Barbara Auer) in der Nacht des zweiten Mordes wohl wirklich genehmigt hat? "Acht Gin Tonic waren es mindestens", räumt die verkaterte Ex- bzw. Wieder-Alkoholikerin bei einer gemeinsamen Autofahrt mit Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) ein. Vielleicht aber auch ein paar mehr. Den Rechnungsbetrag behält ihr Kollege jedenfalls lieber für sich.

Jürn Kruse: Gegenfrage: Welche Frage wird hier eigentlich beantwortet?

Kirstin Lopau: Was um Gottes Willen hatte der BND in diesem Polizeiruf zu suchen?

Carolin Ströbele: Hat der türkische Botschafter schon bei der ARD angerufen?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Eigentlich dreht sich die Geschichte nur um drei Figuren, die perfekt besetzt sind.



Lars-Christian Daniels: Jungschauspielerin Jasna Fritzi Bauer, die sich einst in Ein Tick anders in mein Herz spielte, ist in ihrer Rolle als emsiges Zimmermädchen ziemlich verschenkt. Immerhin gibt sie uns noch einen praktischen Reisetipp mit auf den Weg: "Rollkoffer nie aufs Bett legen."

Jürn Kruse: Ralf Möller als böser Wolf hätte dem Ganzen eine kräftigere Note gegeben. Außerdem hätte er sein Aftershave promoten können. "Und der Wolfsmensch, der mich angefallen hat, stank billig", wäre doch eine schöne Zeuginnen-Aussage gewesen.

Kirstin Lopau: Diesen ganzen BND-Humbug hätte man sich sparen können. Damit hätte man zwei Schauspieler weniger entlohnen müssen und ein Rudel Hunde entlasten können.

Carolin Ströbele: Kaum Einwände diesmal. Höchstens der BND-Beamte war ein bisschen zu Degeto-mäßig.







5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von der, in der der Kommissar der Kollegin am Telefon von der Verstümmelung eines Opfers erzählt. Diese trockenen Worte bohren sich tiefer ins Unterbewusstsein als das schrecklichste Bild.

Lars-Christian Daniels: Das Gesicht der ersten Leiche hätte sich auch gut in einen Horrorfilm gemacht: Wer zu lange tot in seiner eigenen Wohnung herumliegt, an dem knabbert nun mal früher oder später die hungrige Katze. Hätte sich die Dame doch nur für einen Hund entschieden!

Jürn Kruse: Ich weiß immer noch nicht, was der Bundesliga-Spieltag bringt.

Kirstin Lopau: Vom Anblick der ersten verstümmelten Leiche, als ich gerade den Mund voller Chips hatte. Danke. Würg.

Carolin Ströbele: Von dem rotäugigen Ungeheuer, das der volltrunkenen Barbara Auer in der Nacht begegnet: Rotkäppchen und der böse Wolfi.





6. Von 0 (superspannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: Eine Schlafmütze. 😴

Lars-Christian Daniels: 3 Schlafmützen – gruseliger Auftakt, zäher Mittelteil, starkes Ende. 😴😴😴

Jürn Kruse: 7 Schlafmützen – weil 7 Geißlein, 7 Zwerge, 7 auf einen Streich. 😴😴😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 7 Schlafmützen. Im Prinzip ist der Plot spannend, leider wurde alles in einer atemberaubenden Langsamkeit erzählt, dass ich wirklich Mühe hatte, nicht einzuschlafen. Schade! 😴😴😴😴😴😴😴

Carolin Ströbele: 5 Mützen. Ein sehr somnambuler Polizeiruf. Weil man aber wissen will, ob von Meuffels wirklich noch mal lächelt, bleibt man dran. 😴😴😴😴😴