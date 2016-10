"Frau Ziii meckert sowieso rum", schreibt die Betreiberin des Blogs Ziii kochtüber sich selbst. Das sei auch der Grund dafür, warum Susanne Zimmel lieber selbst kocht, als bekocht zu werden. Geboren wurde Susanne Zimmel in Oberösterreich, mittlerweile lebt sie mit Mann und Tochter – Herrn Ziii und Fräulein Ziii – in Wien. Was das Nörgeln betrifft, hat sie sich ihrer Wahlheimat also bereits angepasst. Damit es auch für andere möglichst wenig zu meckern gibt, kocht die 48-Jährige so viel wie möglich. Das passt gut zu ihrem Beruf, sie ist nämlich Autorin und Foodfotografin. Darf sie als Zugezogene denn eigentlich ein Buch über die modernisierte Wiener Wirtshausküche schreiben? Natürlich. Gemeckert hat bislang niemand.

Im Herbst kocht Susanne gerne über offenem Feuer. In der Stadt ist das schwierig, weswegen wir für unser Sonntagsessen einen Ausflug unternehmen. Praktischerweise findet am ersten Oktoberwochenende der Wiener Weinwandertag statt. Man zieht dann von einem Heurigen zum nächsten, so heißen die den Weingütern angeschlossenen Lokale. Dort gibt es Kleinigkeiten zu essen, typisch Österreichisches wie die Brettljause genannte Brotzeit. Susanne empfiehlt den Heurigen Kierlinger in Nussdorf. Außerdem ist jetzt die perfekte Zeit für Sturm, den in Deutschland als Federweißer bekannten jungen Wein. Zum Sturm im Glas gehört eine Grundlage im Bauch. Gut, dass Frau Ziii für uns kocht.

Die Tomaten für ihre Suppe röstet Susanne über offenem Feuer, was ihnen ein herrliches Raucharoma verleiht. In den USA gibt es solche roast tomatoes fertig zu kaufen. Alternativ kann man sie auch im Ofen backen. Tomaten halbieren und von beiden Seiten über der Glut rösten. Nach dem Abkühlen die Haut abziehen. In einem Topf Olivenöl erhitzen, Zucker karamellisieren lassen, Zwiebeln und Knoblauch anschwitzen, dann die Tomaten. Salz und ein kleines Stück Zimtrinde dazugeben, dann Majoran. Durch ein Sieb streichen, eventuell mit Brühe aufgießen. Mit Pfeffer, Sahne, Olivenöl und Majoran garnieren. Dazu passt geröstetes Schwarzbrot.

Das folgende Rezept bedarf eines kurzen Vorwortes. Umurken ist die burgenländische Bezeichnung für Gurken. Pannonien heißt eine Region in Westungarn, begrenzt von der Donau und dem slowenischen Fluss Save. Nachdem nun also alle Wissenslücken geschlossen sind, widmen wir uns der Zubereitung der pannonischen Rahmgurken mit Umurkenwasser. Dazu die Gurken schälen, halbieren, die Kerne auskratzen und in Scheiben hobeln. Knoblauchzehe andrücken, eine Schüssel damit einreiben und die Zehe hineingeben. Die Gurken mit viel Salz in die Schüssel legen, durchkneten, überschüssiges Wasser abschütten und mit Essig ziehen lassen. Wasser abgießen, Rahm und gehackten Dill oder Fenchelkraut dazugeben, eventuell Salz und Essig. Anschließend kaltstellen und vor dem Servieren Öl, Pfeffer und Kräuter darüber geben. Dazu passen junge Kartoffeln, die auf österreichisch ebenfalls Heurige heißen. Aus den Gurkenresten und einer Handvoll frischer Gurkenscheiben macht Susanne ihr Umurkenwasser. Dazu die Gurken mit Zitrone und Basilikum in einen Krug geben, mit Mineralwasser auffüllen und kalt stellen.

Warum jetzt die perfekte Zeit ist für ein Saltimbocca vom Lamm in Portweinsauce mit Brombeeren und Salbei? Weil sowohl Kräuter als auch Beeren im Altweibersommer ihr volles Aroma entfalten. Lammsteaks von beiden Seiten mit Speck und Salbeiblättern belegen. Susanne empfiehlt zweierlei Speck, einmal Lardo, einmal Prosciutto. Das Ganze zu Paketen verschnüren und mit Olivenöl beträufeln. Eine schwere Pfanne über einem Feuer oder auf dem Herd erwärmen und das Fleisch darin anbraten. Den Bratensatz mit Portwein ablöschen, Brühe oder Fond einrühren und einkochen lassen. Pfeffern, salzen, dann die Lammsteaks und Salbeiblätter in die Pfanne legen, kurz durchziehen lassen. Zum Schluss die Brombeeren und ein Stück kalte Butter einrühren.

Als Beilage gibt es Buchtelbrot. Voraussetzung ist ein gusseiserner, verschließbarer Schmortopf. Durch den Dampf im Ofen bekommt das Brot seine Kruste. Koriander zerstoßen, Knoblauch zerquetschen, einen Teil der Rosmarinnadeln hacken und den Rest beiseitestellen. In einem Topf in Olivenöl erwärmen. In einer Schüssel Mehl und Zucker mischen, in einer zweiten Schüssel Hefe in lauwarmem Wasser auflösen, dann zum Mehl-Zucker-Gemisch geben. Etwas Mehl einrieseln lassen und zu einem weichen Teig verarbeiten. Gehen lassen, bis sich die Teigmasse verdoppelt hat. Salz und Olivenöl einkneten und erneut gehen lassen. In der Zwischenzeit den Schmortopf auf dem Feuer oder im Ofen erwärmen. Den Teig in 16 Portionen teilen, mit dem Koriander-Knoblauch-Öl bepinseln und backen. Vor dem Servieren nochmals mit Öl bepinseln und mit den restlichen Rosmarinnadeln bestreuen.

Ihr Nachtisch gab Susanne einst viel Anlass zum Meckern. Eigentlich wollte sie ihre in der Steiermark gesammelten Beeren zu einem Streuselkuchen verarbeiten. Leider schmolzen die Streusel im Ofen und die Beeren gaben zu viel Flüssigkeit ab. Doch aus einer Not machte sie eine Tugend, mittlerweile ist sie stolz auf ihr Heidelbeerdingsbums: "Es wird gemunkelt, viele Gerichte haben als Hoppala das Licht der Welt erblickt." Heidelbeeren und Zwetschgen waschen, Zwetschgen entsteinen und halbieren. Eine Auflaufform buttern und mit geriebenen und gerösteten Haselnüssen ausstreuen. Aus kalter Butter, geriebenen und gerösteten Haselnüssen, Zucker, Mehl, Salz und Zimt eine Kruste herstellen, kalt stellen. Für den Kuchenteig Mehl mit Salz mischen, Eier mit Zucker aufschlagen, Rum einrühren und dann warme Butter langsam einfließen lassen. Mehl unterheben und die Masse in die Auflaufform füllen. Mit den Zwetschgen und einem Drittel der Heidelbeeren belegen. Mit den Nussbröseln bestreuen und ein weiteres Drittel Heidelbeeren darüber geben und im Ofen backen. Mit Puderzucker bestreuen, mit den restlichen Heidelbeeren belegen und noch warm mit Vanille- oder Zimteis servieren.

Suppe aus feuergerösteten Tomaten © Susanne Zimmel/Ziii kocht