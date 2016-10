Nicht jeder, der etwas Gutes tut, ist auch ein guter Mensch. Wissen wir schon. Lernen wir aber im neuen Tatort aus Dresden noch einmal. Die Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) müssen herausfinden, wer es auf den Sozialunternehmer Hans-Martin Taubert abgesehen hat. Helfen sollen dabei seine obdachlosen Schützlinge.

1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Penner in Dresden möchte man sein. Beim Edelitaliener essen gehen und immer höchstens eine Armlänge Abstand zu den Honoratioren der Stadt.

Lars Christian Daniels: Trinkt seinen Kaffee am liebsten aus der "Schnabeltasse" und arbeitet nach Feierabend an seiner Work-Wife-Balance: Chauvi-Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) ist der große Lichtblick in diesem durchwachsenen Tatort und allein schon das Einschalten wert.

Anne Fromm: Über die zweifelhaften Erziehungsmethoden von Kommissarin Gorniak: Erst holt sie ihren Sohn vor den Augen einer Gruppe Obdachloser mit einem charmanten Lächeln aus einer Strafanzeige raus. Später knallt sie ihm dann eine, während sein Kumpel neben ihm sitzt. Katharina Saalfrank wäre entsetzt.

Kirstin Lopau: Wir machen uns alle eine Notiz für uns selbst: LDO (Lieb Dich, Ole) als Unterschrift unter einer Nachricht an die Liebste ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Nie.

Felix Stephan: Über Dresden. Allerdings nicht unbedingt wegen des Tatorts, sondern weil dort gerade der Tag der Deutschen Einheit begangen wird.





2. Was haben Sie aus diesem Tatort gelernt?

Christian Buß: Schöne Arbeitsteilung in Sachen Gentrifizierung: Ein Unternehmer klagt arme Mieter aus ihren Häusern, der andere bringt dann in diesen Häusern soziale Einrichtungen unter, für die er sich von der Stadt teuer bezahlen lässt. Reichwerden mit gemeinnütziger Arbeit.

Lars Christian Daniels: "Daran, wie die Gesellschaft mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht, zeigt sich, in welcher Verfassung sie ist", wusste schon Bertolt Brecht. Oder stammt das Zitat vielleicht doch von Altkanzler Helmut Kohl?

Anne Fromm: Ein bisschen pegideske Menschenverachtung muss in Dresden immer sein. Wenn nicht auf der Straße, dann doch wenigstens in den Kommissardialogen.

Kirstin Lopau: Etliches! Und nur fürs Leben. "Alle Obdachlosen saufen, alle Franzosen habe ein Baguette unter dem Arm und alle Polen sind in ihrer Freizeit rechtsradikal. Gut, dass die Welt so einfach ist, nicht?" Aber auch: "Wir sind alle keine Loser, können wir uns darauf einigen?" und vor allem: "Man darf das Schöne nicht den Arschlöchern überlassen."

Felix Stephan: Dass erzwungene Geständnisse bei der Dresdner Polizei offenbar kein Problem sind. Verdächtigen in den Schwitzkasten, ordentlich würgen, fertig.





3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Woher kriegt man eigentlich diese coolen Clochardklamotten, mit denen die Obdachlosen durch die Restaurants und Polizeistuben poltern?

Lars Christian Daniels: Wie genau klaut man eigentlich einen Eimer Farbe im Baumarkt? Stopft man ihn sich unauffällig unter die Jacke? Wie auch immer es der pubertierende Polizistinnensohn Aaron Gorniak (Alessandro Emanuel Schuster) angestellt hat: Better luck next time. Vielleicht mal den POL1Z1STENS0HN fragen – der hat schließlich auch Polizei und dürfte alle Tricks kennen.

Anne Fromm: Sind Pöbelei und aggressive Sprüche wirklich das beste Stilmittel, um deutlich zu machen, wie tough die Kommissarinnen sind?

Kirstin Lopau: Wird der Mucki seine Depressionen wieder los und wird der Chef Schnabel mit seinem eigentümlichen Humor, seiner antiquierten Dosenmilch und seinen ebenso eingestaubten Ansichten zu Frauen im Job seine Work-Wife-Balance wieder herstellen können?

Felix Stephan: Wie man für 15 Euro am Tag Bedürftige versorgen und dabei auch noch reich werden kann. Dem Mordopfer ist genau das gelungen.





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Im Tatort spielen die "echten" Clochards in einem Theaterstück mit – gute Idee: Echte "echte" Clochards hätten vielleicht auch im Tatort selbst weniger närrisch aufgespielt.

Lars Christian Daniels: Eigentlich gefiel mir die biedere Wiebke Lohkamp (Jule Böwe) vom Betrugsdezernat. Allerdings wird man das Gefühl nicht los, dass die Stromberg-Autoren Ralf Husmann und Mika Kallwass die Dame eigentlich für einen Job in der Abteilung Schadensregulierung M-Z bei der Capitol Versicherung vorgesehen hatten und nun irgendwie in diesem Tatort unterbringen mussten.

Anne Fromm: Die Obdachlosen, und zwar alle. Keiner von denen wirkt auch nur ansatzweise betrunken oder verlottert. Wo im Film doch immer wieder das Wort "Authentizität" fällt: Warum nicht die Obdachlosen von echten Obdachlosen spielen lassen?

Kirstin Lopau: Keine. Die Tippelbrüder waren außerordentlich gut gespielt und erinnerten an die Marx Brothers. Ob nun Brecht noch ins Spiel gebracht werden musste, lasse ich mal offen.

Felix Stephan: Den Sohn von Oberkommissarin Karin Gorniak. Ich nehme ihm das vernachlässigte, geschundene Kind, das seine Einsamkeit in Ladendiebstählen sublimiert, keine Sekunde ab. Dafür ist er viel zu gut frisiert. Das hat Tristan Göbel in Fatih Akins Tschick deutlich besser hinbekommen.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von den Szenen im Theater – deutsches Regietheater in seiner ganzen Scheußlichkeit. Ist das ironisch gemeint? Keine Ahnung.

Lars Christian Daniels: Ein Dutzend Obdachlose macht sich krakeelend auf dem Flur des Polizeipräsidiums breit: "Wir treten in den Hungerstreik! Gleich, wenn ich das hier aufgegessen habe!" – Leider sind die armen Geschöpfe allesamt überzeichnete Witzfiguren, die den ernsthaften Anspruch des Krimis von Beginn an untergraben.

Anne Fromm: Von Womanizer Schnabel im konstanten Flirtversuch.

Kirstin Lopau: Von den Tippelbrüdern. Einfach köstlich, die drei!

Felix Stephan: Von dem Mordopfer, das die Brücke herunterfällt. Das Bild wurde etwa siebenundzwanzig Mal gezeigt und direkt in die Träume eingepflanzt.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 8 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴

Lars Christian Daniels: 6 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴

Anne Fromm: 7 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 2 Schlafmützen. Spannend trifft es nicht ganz. Es war sehr amüsant und in zweiter Linie spannend. Mir gefällt das Amazonen-Duo sehr gut! Weiter so! 😴😴

Felix Stephan: Zehn Schlafmützen. Wo ist eigentlich der Charme hin, den das Ensemble aus den beiden Kommissarinnen und ihrem nostalgischen Chef in der ersten Ausgabe des Dresdner Tatorts noch hatte? Vielleicht in die Plotholes gefallen. 😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴