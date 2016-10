Eine Mafiabande treibt in Rostock ihr Unwesen. Doch eine verdeckte Ermittlung führt zum Erfolg, der auch von Kommissarin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und ihrem Kollegen Alexander Bukow (Charly Hübner) gefeiert wird. Leider ist am nächsten Tag der Einsatzleiter tot. Und so kommt Bukow nicht mehr wirklich dazu, seine Flirtversuche der Party in ernsthafte Bahnen zu lenken.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Die 'Ndrangheta ist also auch an der Ostsee aktiv – also Vorsicht beim nächsten Italienerbesuch an irgendeiner Kurpromenade.

Lars-Christian Daniels: Über die feuchtfröhliche Schnapsrunde, bei der die Rostocker Kommissare gleich zu Beginn gemeinsam abstürzen: Bukow nimmt all seinen Mut zusammen, kriecht Kollegin König lallend auf den Schoß und verströmt dabei in etwa so viel Sexappeal wie Barney Gumble nach dem zehnten Duff. Ihre angemessene Reaktion: eine Mischung aus Mitleid, Ekel und Irritation.

Doris Akrap: Wie man an die Nummer der Koksschwalbe kommt.



Kirstin Lopau: "Der Adler ist gelandet" wird tatsächlich gesagt. Außerdem trinkt Frau König Herrn Bukow unter den Tisch, der in dieser Folge erstaunlich viel Körperkontakt mit Frauen hat und (vielleicht deshalb) auch mal seine emotionale Seite zeigen darf.



Carolin Ströbele: Dass es die ’Ndrangheta bis nach Rostock geschafft hat. Obwohl ihren Namen dort niemand richtig aussprechen kann.





2. Was haben Sie aus diesem Polizeiruf gelernt?

Christian Buß: Koks macht impotent. Sagt jedenfalls der Vater von Bukow, und der muss es wissen, weil er als alter Nachtclubimpresario alles über Drogen und Triebe weiß.

Lars-Christian Daniels: Täter, die für krimierprobte Zuschauer schon nach zehn Minuten mehr als offensichtlich sind, gibt es nicht nur im Tatort, sondern auch im sonst so starken Polizeiruf aus Rostock.

Doris Akrap: Ein bisschen Hafen im Nebel, Betonpfeiler im Nebel, südeuropäische Mafia im Nebel, Drogennebel und ausgebrannte Polizisten im Nebel und zack – aus Rostock kann schnell Baltimore werden. Hieße der Regisseur David Simon, wir hätten längst ein deutsches The Wire.



Kirstin Lopau: Frau König mag keine Pizza und Bukow mag Frau König. Er könnte ein bisschen an seiner charmanten Seite arbeiten und Damen im Leolook meiden. Dann könnte eventuell so etwas wie eine Zukunft mit Frau König möglich sein, wenn sie dies zulässt. Und ihre Bewerbung nach Berlin zurückzieht. Es bleibt also kompliziert.

Carolin Ströbele: Dass das deutsche Rechtssystem der Mafia zu viele Schlupflöcher lässt. Dass deutsche Polizeibeamte so schlecht bezahlt werden, dass sie gerne die Hand aufhalten beim Drogenschmuggel. Und dass die härtesten Dealer allen Ernstes eine Sonnenuntergangstapete in ihrer Wohnung hängen haben.





3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Hier bleibt mal wieder alles offen, der Polizeiruf ist wie eine Serie angelegt, bei der Folge auf Folge aufbaut.

Unsere Kritiker Doris Akrap ist Redakteurin der taz.am Wochenende. Sie hasst den Tatort. Guckt ihn aber trotzdem manchmal, weil Tatort wie Chipsessen ist - ein Mal mit dem Zeug angefangen, kann man nicht mehr aufhören. Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort.



Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme.



Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.



Carolin Ströbele ist Kulturredakteurin bei ZEIT ONLINE, sie analysiert seit 2003 alle Leitmotive im Tatort und erkennt die Kommissare allein an ihren Kaffeetassen.

Lars-Christian Daniels: Die Frage, die Bukow seiner Partnerin während einer Beschattung stellt und dabei so schüchtern aus der Wäsche guckt wie ein Fünftklässler vorm ersten Knutschen: "Frau König? Kommen wir eigentlich mal zusammen?"

Doris Akrap: Wer kennt einen guten Dealer für diese Palme-im-Sonnuntergang-Tapete?



Kirstin Lopau: Bukow stellt sie überraschend selbst in seiner gewohnt trockenen, polternden Art: "Frau König? Kommen wir eigentlich mal zusammen?" Und: Wird Vaddern im nächsten Polizeiruf noch dabei sein?

Carolin Ströbele: Wo kriegt man heute noch Sonnenuntergangstapeten her? Und: Wie viel Schnaps müssen Bukow und König eigentlich trinken, bevor sie endlich mal miteinander im Bett landen?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Zuerst dachte ich, die Mafiosi mit ihren Zöpfchen und Jackettchen wären ein bisschen sehr Klischee. Aber im Grunde genommen sehen sie aus wie die Gangster in der italienischen Serie Gomorrha, von der Spezialisten sagen, alles sei authentisch. Also keine Verbesserungsvorschläge.

Lars-Christian Daniels: "Gucken Sie mich doch mal an. Die Frau, die neben mir einschläft, müsste ich teuer bezahlen", klagt Daniel Angerer (Bernhard Conrad), der im Supermarkt nachts die Regale einräumt. Zwei Sätze, die Tyrion Lannister deutlich besser zu Gesicht gestanden hätten.

Doris Akrap: Jana hätte man mit Lady Bitch Ray, Anke Engelke, Lilo Pulver oder Thekla Carola Wied besetzen können. Alle wären glaubwürdiger gewesen.



Kirstin Lopau: Die rehäugige Jana Zander vom Zoll finde ich anstrengend und ich kann nicht mal erklären, warum. Dieses Wimperngeklimper passt nicht zur Rolle. Jemand, der tougher und weniger flirty ist, wäre mir lieber.

Carolin Ströbele: Die der kranken und leidenden Polizistengattin. Warum wird diese Rolle in jedem Krimi mit einer blassen, verhärmten Blondine besetzt?





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von der Disco, die Bukows Vater gerade eröffnet hat: schlimmster Achtziger-Jahre-Trash. Irgendwie hat man die ganze Zeit Modern Talking im Ohr, obwohl die gar nicht gespielt werden.

Lars-Christian Daniels: "Auf die Knie!", brüllt der bis zum Hals tätowierte Drogengroßhändler Mirko Lewandowski (Gerdy Zint) eine harmlose Dealerin an, der er gerade erst das Nasenbein gebrochen hat. Es kommt, was kommen muss.

Doris Akrap: Vom Hafenarbeiter im Führerhäuschen, wie er das Fließband bedient. Symbolbild für das Elend des Proletariats: das Koks zum Greifen nah, aber am Ende des Tages werden's doch nur wieder fünf Pils und zwei Korn sein.



Kirstin Lopau: Die Romantikerin in mir wird von einer schillernden Zukunft von König und Bukow träumen. Ein schönes Paar.

Carolin Ströbele: Von der finalen, in der Bukow den legendären Satz spricht: "Drück ab. Schieß Dich aus Deinem Scheißleben."





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser Polizeiruf?

Christian Buß: 2 Schlafmützen 😴 😴

Lars-Christian Daniels: 4 Schlafmützen 😴 😴 😴 😴



Doris Akrap: Nur mit zwei, drei Lines ungestrecktem Koks hält man bis Minute 67 durch. Dann ist man eh wach. Und auch der Film ist ab da auf Speed. 7 Schlafmützen 😴 😴 😴 😴 😴 😴 😴

Kirstin Lopau: 2 Schlafmützen. Der Fall ist sehr spannend und nimmt eine überraschende Wendung. Die privaten Probleme und Scharmützel im Team runden diesen Krimi ab. Mehr davon bitte! 😴 😴

Carolin Ströbele: Der Spannungsbogen hängt zwar manchmal ein bisschen durch, aber man sieht Bukow einfach gerne beim Leiden zu. 3 Schlafmützen 😴 😴 😴