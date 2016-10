Sascha Weidner Himmel und Erde so nah beieinander

Was macht das Leben mit uns und wo sind seine Grenzen? Diesen Fragen ging Sascha Weidner in seinen Arbeiten nach, der Fotograf bezeichnete seine Bilder stets als radikal subjektiv. Deswegen sucht man ihn beinahe darin, den Mann, dessen Protagonisten und Sujets häufig Zweifel in sich tragen. Fragen, die man vielleicht nicht zu stellen wagt, Skepsis und ein natürliches Sich-Wundern. Wir zeigen das Beste aus seinem ungewöhnlichen Werk. Die Bilder findet man auch in dem Bildband Intermission II, der posthum ein Jahr nach seinem Tod bei Hatje Cantz erschien.