Andersrum ist auch nicht besser Der Gay von gestern

Jedes Jahr im Oktober hoffe ich, dass mich niemand auf eine Halloweenparty einlädt. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Das Gleiche gilt im Februar für Fasching. Anfang des Jahres habe ich gelesen, dass auf Amazon eine sexy Burka angeboten wurde. Auf den Bildern sah das Kostüm eher nach einem Nikab mit tiefem Ausschnitt aus. Ich würde es trotzdem tragen, als humorvoll-kritischen Beitrag zu einer aktuellen Debatte. Wenn der Träger ein Mann ist, sorgt das Kostüm zudem für Genderbending: Das Verbiegen von Geschlechtergrenzen ist ein Laufstegtrend, sieht man jetzt ständig. Doch es gab Proteste gegen Amazon. Die Verkleidung sei rassistisch, hieß es. Die sexy Burka wurde aus dem Sortiment genommen.

Ich habe aber auch gelernt, dass an Halloween nicht nur ein Burkaverbot besteht. Sondern, dass viele Verkleidungen problematisch sind. Wie jeder weiß, kommt Halloween aus den USA – und an einigen amerikanischen Hochschulen gibt es strenge Vorgaben für Kostüme: Man soll sich beispielsweise nicht als Chinese oder amerikanischer Ureinwohner verkleiden. Es komme sonst zur "kulturellen Aneignung". Das bedeutet, dass sich ein weißer Mensch mit den Symbolen einer anderen Kultur schmückt, um damit für einen Tag oder auch nur ein Foto aufregend und exotisch auszusehen. Die ohnehin schon unterdrückte Kultur wird noch mal ausgebeutet und kommerziell verwertet. Zum Beispiel, wenn Miley Cyrus twerkt wie eine Afroamerikanerin – aber als weißes Mädchen in den USA niemals Diskriminierung wegen ihrer Hautfarbe erfahren hat.

Denn nicht nur Halloween ist eine kritische Zeit, wenn man kein kultureller Aneigner sein will. Es kann jederzeit passieren, zum Beispiel in der Kantine: Wenn das Sushi von einem Weißen zubereitet wurde. Oder beim Sport: Wenn Franzosen Yoga machen. Oder beim Frisör: Wenn Bio-Deutsche Dreadlocks tragen wollen.

Für einen Moment bin ich erschrocken. Ich mache kein Yoga. Und seit ich 15 war hatte ich nie wieder den Wunsch, mir Dreadlocks zu machen. Aber manchmal esse ich Lasagne im türkischen Imbiss. Das geht nicht mehr, wenn ich mich korrekt verhalten möchte. Vielleicht müsste ich die Seite wechseln: Vom kulturellen Aneigner könnte ich zum Ankläger werden.



Statt darüber traurig zu sein, dass ich mir nichts mehr aneignen darf, muss ich mich selbst in die Schlacht um die kulturelle Aneignung werfen. Ich werde jetzt schwule Kultur gegen die Aneignung durch Heterosexuelle verteidigen. Schwule können nicht heiraten, sie dürfen kein Blut spenden und keine Kinder adoptieren. Das Prinzip der kulturellen Aneignung versetzt mich nun in die Lage, Verbote für Heteros zu fordern.

Als erstes bekommen es deutsche Hausfrauen zu spüren: Ihnen wird beim Samstagsbrunch der Hugo weggenommen. Den Sekt-Holundercocktail haben Schwule Mitte der nuller Jahre getrunken. Ich mag überhaupt keinen Hugo. Aber dass sich die Heteros ihn einfach so angeeignet haben, geht wirklich nicht. Jetzt beginnt für sie wieder die Zeit des Eierlikörs.

Dann wird Heteros der unverbindliche Sex übers Internet untersagt. Schwule haben sich schon 2002 online über GayRomeo verabredet! Davor in Chatrooms. Früher haben Freundinnen deswegen die Stirn gerunzelt, heute erzählen sie mir begeistert, wie sie sich per Tinder den Abend organisieren. Jetzt ist Schluss! Sorry, Großstadt-Singles: Ihr müsst wieder die ganze Nacht in langweiligen Bars abhängen.

Kompliziert wird es beim Vollbart: Die Schwulen haben damit vor zehn Jahren angefangen. Damals waren Heteros noch glattrasiert. Heteromänner wollten 2006 so aussehen wie Schwule in den Neunzigern, wie der Gay von gestern. Natürlich wäre es Unsinn, zu behaupten, die Homos hätten den Vollbart erfunden. Ich wüsste gerne, von wem wir uns den Bart angeeignet haben: Heteros in den Siebzigern? Den Taliban? Jesus?



Ich habe über Facebook meine Freunde um Vorschläge gebeten, welche Errungenschaften schwuler Kultur außerdem noch kopiert wurden. Als Antworten kamen: Enge Hosen, das Berghain, Männer am Herd, Analsex, und einer meinte sogar, Heteros würden mittlerweile wie Schwule sprechen. Bei einer neuen Verbotskultur für Heteros bliebe also nur wenig übrig, was Spaß macht. Besser wäre es wahrscheinlich, sich zu freuen, dass Heterosexuelle die Schwulen nachahmen. Lieber gut geklaut als schlecht erfunden. Ich will mir auch nicht ausmalen, wie Rap klingen würde, wäre er nicht im Ghetto in New York, sondern in Mittelhessen groß geworden. Und wie sähen heute bloß die Selfies moderner Großstädter aus, wenn Tätowierungen nur Angehörigen indigener Völker erlaubt wären?