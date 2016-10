Ein Familienvater wird auf offener Straße erstochen. Die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) stehen im neuen Tatort aus München vor einem großen Rätsel. Theoretisch könnte jeder der Mörder sein. Obendrein geht die Fallanalytikerin Christine Lerch (Lisa Wagner) auch noch zum FBI und verlässt ihre treuen Kollegen. Und weil das noch nicht genug ist, leidet Batic auch noch unter Panikattacken. Echtes Leben? Echtes Leben.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Von der Szene, in der der Rechtsmediziner fünfmal in eine Schweinehälfte sticht, um die Tat zu rekonstruieren. Forensik auf die archaische Tour.

Lars-Christian Daniels: Die Frage ist diesmal so leicht zu beantworten wie selten. Ich möchte das bemerkenswerte Ende des Films aber nicht spoilern.

Anne Fromm: Unbekannter ersticht Unbekannten auf offener Straße in München – Münchner denken da unweigerlich an den "Isar-Mord" vor drei Jahren.

Kirstin Lopau: Wo ist eigentlich das erfolgreiche, spritzige Team aus München mit seinen sprudelnden Dialogen hin? Zurück bleibt ein grantelndes Altherren-Duo, das Probleme mit dem Job, der eigenen Psyche, dem Verbrechen, der Strafverfolgung und wohl auch dem Leben an sich hat – alles also quasi wie bei den neueren Tatort-Teams, nur so geballt und schlecht gelaunt, dass es schwer zu ertragen ist. Die Fallanalytikerin mit der komischen Aussprache macht alles nur noch schlimmer und man fragt sich am Ende wie die Kommissare: "Was macht eigentlich der Carlo?" Ich vermisse ihn.

Carolin Ströbele: Dass dieser Tatort ein sehr mutiges Ende hat. Sehr ungewöhnlich für den geruhsamen Sonntagabend.





2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: Die Ermittler ackern und ackern, dann geht die Kamera auf den Kalender, der im Büro hängt. Sinnspruch für den Juni: "Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht." Merken wir uns.

Lars-Christian Daniels: Dass im Tatort nichts unmöglich ist – insbesondere dann nicht, wenn er aus München kommt. Das haben uns in der Vergangenheit auch schon Dominik Grafs vieldiskutierter Tatort "Frau Bu lacht", Alexander Adolphs herausragender Tatort "Der tiefe Schlaf" oder Max Färberböcks stimmungsvoller Tatort "Am Ende des Flurs" gelehrt.

Anne Fromm: In München werden nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Polizisten in Turnhallen untergebracht, wenn der Platz nicht reicht.

Kirstin Lopau: "Unser Leben ist der Tod", stellen sie fest. Bei Ivo und Franz ist es wohl Zeit für die Rente und eine Therapie. Außerdem: Manchmal ist die Wahrheit nicht das, womit man jemanden konfrontieren sollte, den man mag. So fragt die Witwe des Mordopfers Herrn Batic: "Haben Sie denn niemanden, für den es sich lohnt zu lügen?" Zusätzlich notieren wir uns: Bei Verfolgungsjagden keine Mokassins tragen!

Carolin Ströbele: Dass eine Ermittlung Wochen, manchmal sogar Monate dauert. Und nicht innerhalb von 90 Minuten gelöst wird. Das Zeit-Raum-Kontinuum des Tatort ist außergewöhnlich realistisch in diesem Fall.





3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Schmeckt's ihm? Bei der japanischen Witwe des Mordopfers muss der Balkan-Bajuware Batic Nudelsuppe mit Stäbchen essen. Gefühlsregung Fehlanzeige.

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort.



Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Anne Fromm ist Medienredakteurin der taz. Das Erste, was sie als Kind über den Tatort gelernt hat, war: Sonntags zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr niemals Oma anrufen.



Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.



Carolin Ströbele ist Kulturredakteurin bei ZEIT ONLINE, sie analysiert seit 2003 alle Leitmotive im Tatort und erkennt die Kommissare allein an ihren Kaffeetassen.

Lars-Christian Daniels: Die wichtigste.

Anne Fromm: Schafft Frau Lerch ihren Flieger in die USA?

Kirstin Lopau: Wann gehen die Herren Kommissare in den Ruhestand und werden von Kalli 1, 2 und 3 abgelöst?

Carolin Ströbele: Jedes Mal, wenn Kommissar Batic den kleinen Jungen sieht, der Zeuge des Mordes an seinem Vater geworden ist, erleidet er eine Panikattacke. Durch welches traumatische Ereignis sie ausgelöst wird, lassen die Autoren offen.







4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Der Psycho, um den es am Ende geht, sieht verdächtig nach Muttersöhnchen aus.

Lars-Christian Daniels: Fallanalytikerin Christine Lerch (Lisa Wagner) streicht in diesem Tatort nach nur fünf Einsätzen die Segel, weil sie beim FBI anheuern möchte. Wirklich vermissen werden sie aber wohl nur wenige Zuschauer. Vielleicht fehlte es in den letzten Jahren in München einfach an charismatischen Bösewichten, die Profilerin Lerch hätte analysieren können. Bei den Tatort-Kollegen aus Kiel oder Frankfurt hätte die Rolle vielleicht besser funktioniert. Neubesetzung nicht nötig.

Anne Fromm: Die der super-duper Profilerin Lerch. Die ist ein bisschen zu super-duper: weiß zu schnell Bescheid, sieht den Mörder schon nach wenigen Informationen lebhaft vor sich. Kann nicht sein, also am besten ganz weglassen, die gute Frau. Und wenn sie schon da sein muss, dann doch bitte gespielt von der Profilerin Nummer 1: Gillian Anderson.

Kirstin Lopau: Diese Fallanalytikerin... unerträglich! Hoffentlich bleibt sie beim FBI und kehrt nie wieder zurück. Die ganze Rolle muss weg und der Carlo wieder zurückkommen aus Thailand. Ganz einfach.

Carolin Ströbele: Die des fiependen Hörsturz-Tons, der jedes Mal ertönt, wenn Batic die Nerven verliert.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von dieser schaurigen Szene in der Karaoke-Bar: Leitmayr schaufelt frustiert Erdnüsse in sich hinein und schaukelt dabei den Kopf, als leide er an Hospitalismus, während jemand über die Gesangsanlage eine schaurige Version von Metallicas Nothing Else Matters jault.



Lars-Christian Daniels: Da kommen diesmal zwei infrage: Entweder vom brutalen Auftaktmord, der an den bis heute ungeklärten Mord an Domenico L., der im Mai 2013 am Isarufer erstochen wurde, angelehnt ist – oder vom nächtlichen Besuch des Mörders im Haus von Ayumi Schröder (Luka Omoto), der Witwe des Toten. Gänsehaut garantiert!

Anne Fromm: Von Karaoke mit Ivo und Franz.



Kirstin Lopau: Ich habe tatsächlich von dem Mord geträumt und bin mit einem Ruck und klopfendem Herzen aufgewacht. Ganz schlimm.

Carolin Ströbele: Der ganze Fall ist ein Alptraum-Szenario: Ein Mann will einem am Boden liegenden Obdachlosen helfen und wird von diesem niedergestochen. Vor den Augen seiner Frau und dem kleinen Sohn.







6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 2 Schlafmützen. 😴 😴

Lars Christian Daniels: 1 Schlafmütze. 😴

Anne Fromm: 4 bis ganz kurz vor Schluss, dann machen sie noch mal eine gut mit dem ungewöhnlichen Ende. Also: 3 Schlafmützen. 😴😴😴

Kirstin Lopau: Bis 15 Minuten vor Schluss hätte ich 8 Schlafmützen vergeben, aber das Ende ist dann doch rasant. Und Ivo trifft eine gute Entscheidung. 5 Schlafmützen. 😴😴😴😴😴

Carolin Ströbele: Ein Fall, in dem viele Fälle stecken. Strotzt nicht vor Action, besticht aber durch seinen Realismus und die gute Personenregie. Einer der besten Tatorte seit langem. 1 Schlafmütze. 😴