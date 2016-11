Sie schnaufen, wenn sie nicht mehr können. Sie winseln, wenn es ihnen wichtig ist. Sie geben sich häufig mit wenig zufrieden. Hunde sind nicht umsonst die genügsamen Begleiter des Menschen. Sie scheinen Stimmungen riechen zu können. Fünfzig Jahre lang hat sich der Fotograf Michael Rutz den Tieren immer wieder zugewendet. Sein Bildband The Family of Dog ist ein Psychogramm des Haustieres, das so weise und besonnen in die Welt blickt, wie wir Menschen es selten vermögen.