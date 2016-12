Paolo Pellegrin Krieg. Und Frieden?

6/20

Ende Oktober 2015 erreichen rund 400 Flüchtlinge pro Tag den Bahnhof am Flughafen Schönefeld bei Berlin. Die meisten waren über die Balkanroute nach Bayern gewandert, von dort aus ging es in Zügen weiter. In Bussen werden die Neuankömmlinge nun auf verschiedene Notunterkünfte der Hauptstadt verteilt. Den Krieg in Syrien haben sie hinter sich gelassen, die aufgeheizte Migrationsdebatte in Deutschland haben sie noch nicht mitbekommen.