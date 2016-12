Magnum Stille Meister

24/25

Der Fuji ist den Japanern heilig. Um den höchsten Berg Japans, der ein Vulkan ist, am Ausbrechen zu hindern, hat der Kaiserhof schon 27 v. Chr. die Gottheit Asama no ōkami zu seinen Ehren eingeschreint und verehrt. Shinto-Schreine am Fuße des Berges und an seinen Hängen folgten. Die Mönche der Mount-Sichimen-Gemeinde beten ihn tagtäglich aus Sichtweite an. 1961