Eine Frau kommt aufgelöst ins Frankfurter Kommissariat zu Anna Janneke und Paul Brix, weil sie ihren Nachbarn seit Tagen vermisst. Verdächtig erscheint ihr wiederum ein anderer Nachbar, der neben ihr in einem Wendehammer wohnt. Bevor die Kommissare Janneke und Brix überhaupt ermitteln können, werden sie in einen Nachbarschaftsstreit gezogen, der sich nicht nur um den Zaun des anderen dreht. Hier prallen die analoge und digitale Welt aufeinander.







1. Worüber werden am Montag alle reden?

Doris Akrap: Fünf Mal werden wir noch wach, heißa, dann ist Weihnachtstag. Es sei denn, die Algorithmen entscheiden sich dagegen.

Christian Buß: Über den alten Kassettenrekorder, auf dem Kommissar Brix das Lied Losing My Religion ableiert. Ein echtes Schmuckstück inmitten all des digitalen Zeugs in diesem weiteren Big-Data-Tatort.

Lars-Christian Daniels: Schon wieder Big Data? Nach dem tollen Stuttgarter Tatort:HAL und dem schwachen Bremer Tatort: Echolot wirft nun auch der Hessische Rundfunk seinen Hut in den Ring und widmet sich ganz dem Thema Datenspeicherung. Ein stellenweise sehr komischer, am Ende aber etwas überambitionierter Tatort aus Frankfurt.

Matthias Dell: Nicht über diesen Tatort.

Kirstin Lopau: Waren alle in diesem Tatort gezeigten Tiere im Pack günstiger zu bekommen? Wir sehen eine Hummel, eine Schneeeule, eine Schildkröte, einen sehr großen Hund, zwei Möpse und einen Haufen Tauben. Und: Soll Nils Engels mit Absicht ein bisschen an Edward Snowden erinnern – oder geht nur mir das so?





2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Doris Akrap: Dass man die Hoffnung aufgeben kann, im Tatort werde noch mal ganz gewöhnlich gemordet, also ohne dass das Internet oder irgendwelche Spezialalgorithmen mitmorden.

Christian Buß: Lustig, was man so alles mit dem Laubbläser anstellen kann. Zum Beispiel dem blöden Nachbarn einen Haufen Blätter über den Elektrozaun auf den rasierten Rasen pusten.

Lars-Christian Daniels: Warum in die Ferne reisen, wenn das Kloster liegt so nah?

Matthias Dell: Sei freundlich zu deinen Nachbarn.

Kirstin Lopau: "Das Internet weiß, wer du wirklich bist." Außerdem: Vorsicht vor Männern in Nickijacken, die älter als zehn sind. Wir lernen, dass Janneke Fußball spielen kann und Brix mal Surfmeister war, und notieren schließlich noch etwas für den eigenen Merkzettel fürs Leben: Kein Haus mit Pool direkt an der Straße kaufen!

Unsere Kritiker Doris Akrap ist Redakteurin der taz.am Wochenende. Sie hasst den Tatort. Guckt ihn aber trotzdem manchmal, weil Tatort wie Chipsessen ist - ein Mal mit dem Zeug angefangen, kann man nicht mehr aufhören. Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“. Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.





3. Welche Frage bleibt offen?

Doris Akrap: Ob die Katze eingefroren werden musste, weil der Algorithmus zwar uns alle beherrscht, aber gegen die Weltherrschaft der Katzen ohnmächtig ist.

Christian Buß: Wie viel kostet es eigentlich, wenn man sich in sein Eigenheim einen safe room einbauen lässt, so wie im Tatort der Software-Psycho?

Lars-Christian Daniels: Warum legt Kommissariatsleiter Henning Riefenstahl (Roeland Wiesnekker) bei der Auswahl der passenden Glühbirne für seine Schreibtischlampe eine solch bemerkenswerte Akribie an den Tag?

Matthias Dell: Warum hat der HR sich entschlossen, diesen Film zu produzieren?

Kirstin Lopau: Warum dreht der Chef Riefenstahl alle Glühbirnen im Präsidium aus den Lampen? Und eher philosophisch zu betrachten: Vielleicht ist heutzutage alles zu vernetzt?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Doris Akrap: Den Algorithmus. Mit der Kombinatorik von Nick Knatterton.

Christian Buß: Nichts gegen den tollen Constantin von Jascheroff, aber wie er mit Lippenring und Duttfrisur den New-Economy-Stenz gibt, ist doch sehr klischeehaft.

Lars-Christian Daniels: Die Besetzung ist diesmal durch die Bank überzeugend – allenfalls John Travolta und Uma Thurman hätten den spontanen Tanz zu Chuck Berrys You Never Can Tell auf der Geburtstagsparty von Brix' Mitbewohnerin Fanny (Zazie de Paris) unter Umständen noch toppen können.

Matthias Dell: Die des IT-Typen aus dem Silicon Valley, mit dem Brixi skypt: mit Bill Ramsey.

Kirstin Lopau: Die Dreadlocks von Daniel. Janneke fragt sehr richtig: "Sind das Extensions?" Hat jemand der Verantwortlichen schon mal Dreadlocks gesehen, oder sollen die so peinlich aussehen? Falls sie dramaturgisch relevant sind, bitte beim nächsten Mal mit Lenny Kravitz besetzen. Danke.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Doris Akrap: Von der 50. Sekunde. Ein menschliches Auge macht einen digitalen Klickton und man ahnt Schlimmstes: Der Mörder kommt schon wieder aus dem Internet.

Christian Buß: Von den vielen toten Haustieren in der Kühltruhe des IT-Spezialisten.

Lars-Christian Daniels: Ein tiefgefrorenes Tier nach dem nächsten holt Kriminaltechniker Uhlich (Sascha Nathan) aus der Tiefkühltruhe des paranoiden IT-Freaks Nils Engels (Jan Krauter), der sein Haus hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt hat. Eine Weihnachtsgans? Ein Schweineschnitzel oder sonstige Tiefkühlkost? Weit gefehlt. In der Truhe lagern die bedauernswerten Haustiere seiner Nachbarn.

Matthias Dell: Von dem Telefonat mit dem vor Palmen drapierten IT-Typen aus dem Silicon Valley, der Deutsch mit einem ähnlichen Akzent spricht wie Bill Ramsey.

Kirstin Lopau: Von der letzten: Was genau war die Aufgabe der Schneeeule?





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Doris Akrap: 9 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴😴. Das Wort Algorithmus kommt so oft vor, dass man spätestens beim dritten Mal einschläft.

Christian Buß: 2 Schlafmützen 😴😴

Lars-Christian Daniels: 3 Schlafmützen 😴😴😴

Matthias Dell: 10 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: Dieser Fall schleppt sich ein wenig, ist seltsam, aber auch clever, zu viel Big Data, zu wenig Janneke und Brix. Deshalb 5 Schlafmützen 😴😴😴😴😴.