Der Präsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, hat in einem Interview gefordert, dass in der Kabine seines Vereins künftig nur noch Deutsch gesprochen werden soll. "Ein Spieler muss Deutsch lernen, das muss eine Vorschrift werden", sagte Hoeneß. Die Sprache sei ein Bindeglied in der Mannschaft, sonst gebe es wieder Grüppchen. Hoeneß’ Wort ist in Bayern Gesetz, deshalb haben wir mal in die Kabine der Bayern hinein gehört:

Spieler 1 (schon immer beim FC Bayern München): Mia san endlich wieder do z‘ Katar zum Drainier’n. Mia seng do koana Sklavn, mia hoitn die Aung aba off‘n. Träna! Mogst du etzad amoi ofanga mid die Dagdig?

Spieler 2 (ehemals 1. FC Kaiserslautern): Didagdisch wärs ned bleed, wonn mir selwa ämol saachn, wie mir uns des Spiel so vorstelle dun. Des macht ma jedsd in Bayan so, odda hab isch de Horscht im CSU-Träningslaacher im Kloschda Seeon do missvastonne vun wesche Owwagrenz?

Spieler 3 (ehemals RB Leipzig): Isch dochte, Obarrgränze gübt’s in drr Bündesligor norr fürr de ondorn? Odrr jetz ooch fürr uns, wenn wa norr mit drei Bungden Vorsprung in eene zabbndusdorre Windarbause vrrschwindn?

Spieler 4 (1. FC Saarbrücken): Ei und isch han gedengt, des wär wesche de ganse spanische Spielaa im Kadäh! Jo.

Spieler 5 (ehemals FC Köln): Wat es loss? Obagränze dat is dat Trippel, Leute! Loss ens endlisch op Jöck jon!

Spieler 1 (schon immer FC Bayern München): Tribbl klingt sauguad!!!

Spieler 6 (ehemals VFB Stuttgart): Ha, i denk, dribbla langt ned, do muss oifach a Ordnung nei. Wer dud vorna spiela, wer hinda? Hen mir überhaupt no Middelschdürma do? Oder han die all no Schina gwechseld? A leere Kasse fülld doch koi Door!

Spieler 7 (ehemals Union Berlin): Ditt hört sich jenauso scheiße an wie in Prenzlauer Berk. Jezze willste hier ooch noch’n Diggn machn, wa? Du kannst Dir glei ma uffe Bank setzen, Du Feife.

Spieler 8 (ehemals Eintracht Frankfurt): Ei, da fraag isch misch gleisch, wo eigendlisch unsä Schiri is. Und wo is de Geschna? Odder spille mer hoid gesche de Rest von de ersde Liga, damid emal jemand anneres gewinne dud?

Spieler 1 (schon immer FC Bayern München): Gwinna klingt sauguad!!!

Spieler 9 (ehemals VfL Bochum): Dat is mir zu viel Druck, Leute. Imma nur Leistung, Leistung. Wir müssn auch mal dat Valieren wieda lernen: humpeln, Tränen, Hängeköppe. Sons will in Sachsn bald no jemand den Bayxit ausse Bundesliga!

Spieler 10 (ehemals FC Nürnberg): Und dann sin mir Franggn widda der Depp und der Rummenigge, die alde Raffgaln, looberd bei Sky, dass mir endlich wiedda "bäck du earss" kumman sollen. Überhaupts: Dou gibbs kan baggers. Allmächd!

Spieler 11 (ehemals Alemannia Aachen): Au Banan, Jupp! Där Karl-Heinz soll ma bei misch beikomme! Dat wät en präschtije Amüsemäng. Un wat saacht et Leckerschen?

Trainer Ancelotti (verzweifelt): Mamma mia!

Chor der Spieler (empört): Mia san mia!





Anmerkung der Redaktion: Der aktuelle Kader des FC Bayern verfügt nur in Teilen über eine so babylonische Sprachenvielfalt wie hier dargestellt. Die ZEIT-ONLINE-Redaktion hat die dialektische Vielfalt Deutschlands mit bestem Wissen abgebildet. Uns ist jedoch bewusst, dass hinter jedem Gartenzaun eine andere Mundart zu Hause ist.