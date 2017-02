Seine erste Kamera bekam Rudi Weissenstein mit acht Jahren geschenkt, 1918 in Böhmen. 1936 landete er als Zionist in Palästina und fotografierte seitdem das jüdische Leben und das Entstehen des Staates Israel – im Sinne der Sache. Sein Enkel Earl Gorman, der das Buch Rudi - Discovering the Weissenstein Archive gemacht hat, ist sich der Schuld, die im Nichtzeigen der Wirklichkeit liegt, bewusst. Seine Bildauswahl forscht deshalb nach dem Menschen hinter der Kamera. Und nach den Gründen für die blinde Liebe, mit der Weissenstein durch die Linse sah.