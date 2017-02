New York Kommen! Gehen? Bleiben!

7/14

"Abuelas", so nennt man hispanische Großmütter. Und diese zeigt Cinthya Briones Santos, die selbst aus Mexiko stammt, in ihrer gleichnamigen Serie. Sie porträtiert die Frauen in all ihrer Großartigkeit. Und in den meisten Fällen in all ihrer Anonymität, weil viele von den porträtierten Frauen auch nach Jahrzehnten noch illegal in den USA leben.