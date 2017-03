Niederlande Das Leben ist kein Rosinenbrötchen

18/27

Rund, eckig, in Kugeln, als Laib – der Käse kommt in den Niederlanden in allen Farben und Formen und ist die berühmteste holländische Spezialität. 1966 wurde er noch mit Hand ausgeliefert. Bis heute finden sich gerade in Old Holland ganze Märkte, die sich nur dem Käse widmen und auf denen das Lebensmittel noch in alten Trachten verkauft wird.