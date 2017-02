"Polizeiruf 110"-Kritikerspiegel Schuld ist nur die Pseudologia phantastica

Eine 23-jährige Verkäuferin wird in Magdeburg entführt, ihre Mutter soll 100.000 Euro Lösegeld zahlen. Doch wer fordert von einer alleinstehenden Altenpflegerin so viel Geld? Die Kommissare Doreen Brasch (Claudia Michelsen)undDirk Köhler (Matthias Matschke) müssen tiefer in die Familiengeschichte einsteigen, um den Fall zu lösen.





1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über die extrem dilettantischen Ermittler. Laufen rundum verkabelt und super unauffällig einer Mutter hinterher, deren Tochter entführt wurde, obwohl die Kidnapper doch gesagt haben: keine Polizei.

Lars-Christian Daniels: Über die dramatische Auflösung dieses doppelbödigen Polizeirufs, die alten Krimihasen aber allenfalls ein müdes Lächeln abringen dürfte.

Matthias Dell: Ob Pseudologia phantastica wirklich erblich ist.

Anne Fromm: Wann sie den Fernseher ausgemacht haben.

Kirstin Lopau: Nach wie vielen Minuten sie diesen Polizeiruf abgeschaltet haben.





2. Was haben Sie aus diesem "Polizeiruf" gelernt?

Christian Buß: In Magdeburg scheint immer die Sonne – auch wenn es handlungstechnisch mal ein bisschen trüb zugeht.

Lars-Christian Daniels: Glaube niemals deiner Mutter. Aber deiner Tochter erst recht nicht!

Matthias Dell: Polizeiarbeit hält fit.

Anne Fromm: Fake-News gibt's auch als offizielles Krankheitsbild: Pseudologia phantastica – der notorische Zwang zu lügen. Oha!

Kirstin Lopau: Nix.







3. Welche Frage bleibt offen?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort.



Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“. Anne Fromm ist Medienredakteurin der taz. Das Erste, was sie als Kind über den Tatort gelernt hat, war: Sonntags zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr niemals Oma anrufen. Jürn Kruse ist Leiter des Gesellschafts- und Medienressorts bei der taz. Er guckt zu viel Tatort. Und zu viel Fußball. Und allgemein zu viel Fernsehen.



Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Christian Buß: Sylvester Groth ist aus dem Magdeburger Polizeiruf schon ausgeschieden. Wann folgt ihm sein Nachfolger Matthias Matschke? Und vor allem: Wann folgt die sträflich unterforderte Claudia Michelsen, die hier mal wieder bei inhaltlich vollkommen unmotivierten Motorradfahrten Dampf ablässt?

Lars-Christian Daniels: Wie schafft es Kriminalrat Lemp (Felix Vörtler) nur, so seelenruhig zu bleiben, während sich Brasch und Köhler anbrüllen und mit Telefonen schmeißen?

Matthias Dell: Wovon lebt eigentlich Nachbar Breitkreiz?

Anne Fromm: Wann gibt's eigentlich mal wieder einen guten Sonntagabendkrimi?

Kirstin Lopau: Wann trennt sich das Team und wann bekommen wir was Besseres aus Magdeburg?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Ach, bei diesem Fiasko hilft auch keine bessere Besetzung. Christina Große spielt zum Beispiel als Mutter großartig, fällt aber ebenfalls knallhart ins Handlungsloch.

Lars-Christian Daniels: Rüdiger Klink macht als Nachbar Roman Breitkreiz, der den ganzen Tag nur am Fenster hängt und mal kurz verdächtig sein darf, zwar einen soliden Job – wirklich gebraucht hat es diese Figur in diesem Polizeiruf aber nicht. Wenn schon ein arbeitsloser Trinker, dann doch bitte Olli Dittrich im Dittsche-Bademantel.

Matthias Dell: Welche Rollen?

Anne Fromm: Die Mutter, die in den Stunden des Wartens erstaunliche Gefühlsschwankungen hat: vom entspannten Apfelschneiden bis zum hysterischen Anfall. Nur wirkt das leider alles nicht sonderlich glaubhaft.

Kirstin Lopau: Alle. Keine der Figuren machte Lust darauf, sie kennenzulernen.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von der schlechtesten Geldübergabe, die man je in einem Krimi gesehen hat.

Lars-Christian Daniels: Zwei Entführer, ein Paket, ein abgeschnittener Finger – die Requisite hat dabei zwar allenfalls Dienst nach Vorschrift verrichtet, aber solch blutige Details bekommt man in einem Sonntagskrimi eher selten zu sehen.

Matthias Dell: Vom abgeschnittenen Finger.

Anne Fromm: Von der wesentlich besseren Entführungs-Finger-ab-Erpressungsszene in der ersten Folge von Black Mirror.

Kirstin Lopau: Also dieser abgetrennte Finger war nicht so lecker. Das Einzige, was schön anzusehen war in diesem Polizeiruf, war die Wohnung der Mutter der Entführten.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Polizeiruf 110"?

Christian Buß: 8 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 3 Schlafmützen 😴😴😴

Matthias Dell: 7 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴

Anne Fromm: 9 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 9 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴😴. Unendliche Langeweile bis zum Schluss.