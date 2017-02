Ausgerechnet die strenge Tanzlehrerin des Karnevalsvereins De Jecke Aape wurde ermordet aufgefunden. Und das nur wenige Tage vor Showdown. Die Kommissare Freddy Schenk und Max Ballauf müssen nun – teilweise kostümiert – die Hierarchien des Vereins entheddern, Konkurrenzkämpfe aufdecken und obendrauf noch einen Selbstmord klären. Wer mit wem, wer auf wem und wer ohne wen? Die beiden Herren werfen sich wagemutig ins Getümmel.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Doris Akrap: Donald Trump in die Bütt!



Christian Buß: 183 Euro für ein hässliches Prinzessinnenkleid! Das Karnevalsutensil, das sich Kommissar Schenk vom Freund seines schwulen Kollegen Reisser für seine Enkeltochter besorgen lässt, ist viel zu teuer – jedenfalls aus norddeutsch-protestantischer Sicht.

Lars-Christian Daniels: Über Freddy Schenk im Vampirkostüm – vielleicht schon jetzt das amüsanteste Bild der gesamten Tatort-Saison.

Matthias Dell: Über die Schwulenphobie von Putin.

Kirstin Lopau: Als was gehst du denn zum Karneval? Oder: Dieser Karneval ist echt überbewertet. Je nach dem, in welcher Region Deutschlands man wohnt.

2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Doris Akrap: Karneval kills!



Christian Buß: Dem Jecken ist offensichtlich nichts zu teuer, wenn es um die optimale Ausstattung zum Ausrasten geht.

Lars-Christian Daniels: Wer in der Karnevalshochburg Köln "Fasching" sagt, lebt selbst im Polizeipräsidium gefährlich.

Matthias Dell: Wie man sich ein Problem macht, wo keines ist, indem man sagt, dass da keines ist.

Kirstin Lopau: Dass diese Karnevalsgeschichte eine eigene Welt ist. Dass Freddi für Ballauf immer "meine kleine Prinzessin" sein wird. Dass Freddi für das Prinzessinnenkostüm seiner Enkelin tatsächlich 183 Euro ausgibt. Dass die Tanztruppen teilweise bis zu acht Veranstaltungen hintereinander betanzen. Dass es in diesen Truppen massive Hierarchiekämpfe gibt. Und vor allem, dass ich froh bin, ein Fischkopp zu sein, an dem dieser ganze Zirkus jeder Jahr vorüberzieht.



3. Welche Frage bleibt offen?

Unsere Kritiker Doris Akrap ist Redakteurin der taz.am Wochenende. Sie hasst den Tatort. Guckt ihn aber trotzdem manchmal, weil Tatort wie Chipsessen ist - ein Mal mit dem Zeug angefangen, kann man nicht mehr aufhören. Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“. Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Doris Akrap: Who kills Karneval?



Christian Buß: Wie kriegt man einen verantwortungsvollen Arzt dazu, am 11.11. einen Kaiserschnitt vorzunehmen, sodass der Nachwuchs punktgenau zum Beginn der fünften Jahreszeit auf die Welt kommt? So geschehen in diesem Tatort bei der Frau eines begeisterten Karnevalisten.



Lars-Christian Daniels: Dass sich seine Enkeltochter am 11.11. um 11:11 Uhr nicht als Prinzessin, sondern als Zombie verkleiden möchte, stürzt Freddy Schenk in eine mittelschwere Sinnkrise. Aber wie heißt die Kleine eigentlich? "Meine Enkeltochter", "meine Enkeltochter", "meine Enkeltochter" – welcher stolze Opa würde wohl so anonym von seinem Sonnenschein reden?

Matthias Dell: Was kann Putin für das Drehbuch?

Kirstin Lopau: Was wird aus dem mobbenden Tanzmariechen und was hat Freddis Enkelin zu dessen Dracula-Kostüm gesagt?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Doris Akrap: Den Karneval mit dem Internet. Killt deutlich besser. Demnächst auf change.org: eine Petition für die Einführung eines monatlichen Tatorts, in dem das Internet die Hauptrolle spielt.



Christian Buß: Herbert Knaup gibt den ehrgeizigen Karnevalvereinsboss routiniert kaltschnäuzig und geschäftstüchtig. Lieber hätte man aber einen echten Karnevalsboss gesehen, der lustigen Jeck und brutalen Boss ambivalenter verkörpert.

Lars-Christian Daniels: Tristan Seith und Milena Dreissig (Stromberg-Kennern noch bestens als "Schirmchen" bekannt) erledigen zwar einen soliden Job, werden aber zu schlechtem kölschen Dialekt genötigt, der ihre vermeintliche Karnevalsbegeisterung fast schon konterkariert. Nächstes Mal nimmt man vielleicht lieber zwei gebürtige Kölner als eine Berlinerin und einen Koblenzer.

Matthias Dell: Die von Fab Five Freddy Schenk – mit Putin.

Kirstin Lopau: Keine, die Rollen sind alle stimmig besetzt. Wirklich gut ist der neue Freund von Tobias.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Doris Akrap: Wie die Karnevalsvereinstanzgruppentrainerin zum Karnevalsvereinstanzgruppenpräsidenten sagt: "Was hier abläuft, ist eine Schande für den Karneval."



Christian Buß: Die Leiche wird neben einer riesigen Harlekinfigur aus Pappmaché gefunden. Horrorclown!

Lars-Christian Daniels: "Küsse im Polizeipräsidium sorgen für Aufregung" titelt die ARD auf ihrer Homepage. Dabei sind doch alle um Deeskalation bemüht: Freddy Schenk kann gar nicht oft genug betonen, dass er mit dem flüchtigen Wangenküsschen von Assistent Tobias und seinem Freund David überhaupt kein Problem hat. Das Schwingen der Toleranzkeule mündet aber im gegenteiligen Effekt: Je häufiger Schenk sich entspannt und verständnisvoll gibt, desto verkrampfter wirkt die ganze Sache.

Matthias Dell: Von der unmittelbar nach der, in der Schenk und Ballauf von Assistent Tobias Reisser auf eine total aufregende Neuigkeit hingewiesen worden sind, und Ballauf zu Schenk sagt: "Tobias hat den Taxifahrer ausfindig gemacht, der Frau Unger gefahren hat."

Kirstin Lopau: Von der Vorstellung, mit gebrochenem Fuß zu tanzen.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Doris Akrap: Nach einer halben Stunde schon so durch wie nach viereinhalb Stunden einer sechseinhalbstündigen Karnevalssitzung. 9 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴😴

Christian Buß: 4 Schlafmützen 😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 5 Schlafmützen 😴😴😴😴😴

Matthias Dell: 8 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: Solider Tatort, gewöhnungsbedürftiges Sujet. 5 Schlafmützen 😴😴😴😴😴