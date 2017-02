"Tatort"-Kritikerspiegel Ironie in den Extensions

Die Kommissare Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) müssen einen Mord an jemandem aufklären, der eigentlich noch lebt. Nur eben nicht mehr so lange. Und als wäre das nicht schon kompliziert genug, ist das Opfer auch noch ein Mann aus ihren eigenen Reihen: der Polizist Ludwig Maria Pohl (Arndt Schwering-Sohnrey), genannt Lupo. Dieser hat nach einer Vergiftung nur noch zwei Tage zu leben und hat es ebenso wie Dorn und Lessing auf seinen Mörder abgesehen. Da nun schon alles egal scheint, nimmt er auch noch seinen Chef als Geisel.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Doris Akrap: Wann wird Donald Trump erschossen?

Christian Buß: Über den Exkremer 700. In diesem Gerät sammeln die Kommissare Dorn und Lessing die Exkremente, die im Kindergarten ihres gemeinsamen Sprosses anfallen, um sie biologisch korrekt zu entsorgen. Eine Strafaufgabe, weil sie einen Elternabend verpasst haben.

Lars-Christian Daniels: In diesem gewohnt schrägen Tatort aus Weimar jagt ein Wortwitz den nächsten. Wer kann am Montagmorgen wohl die meisten rezitieren? Mein Favorit: "Du hast Andrea in die Luft gejagt, sie wird immer noch größtenteils vermisst!"

Matthias Dell: Über die Leuchtenburg als mögliches Ausflugsziel.

Kirstin Lopau: Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal so einen Kakaodrink aus dem Tetrapack getrunken?





2. Was haben Sie aus diesem Tatort gelernt?

Doris Akrap: Dass der letzte Luzern-Tatort doch nicht so schlecht war.

Christian Buß: "Die Rose ist ohne Warum / Sie blühet, weil sie blühet / Sie achtet nicht ihrer selbst / fragt nicht, ob man sie siehet". Ein Gedicht vom Barockdichter Angelus Silesius, das hier zitiert wird. Sie merken: ein literarisch anspruchsvoller Tatort.

Lars-Christian Daniels: "Ricinus communis. Gehört zur Familie der Wolfsmilchgewächse", fachsimpelt Lessing und sorgt damit für staunende Blicke bei seiner Kollegin und Partnerin Kira Dorn, die ihm Sekunden später schmachtend an den Hals fällt. Wissen macht sexy.

Matthias Dell: Dass das mit der Komik nicht so leicht ist.

Kirstin Lopau: Sich über 30 Jahre für einen Mann aufzusparen bringt rein gar nichts. Kot bleibt Kot und stinkt, auch wenn man es "Kinderkacki, schon wird's niedlich" nennt. Einen Ausrutscher mit dem Kollegen auf der Weihnachtsfeier nennt man "Bescherung untenrum". Und ein Satz fürs eigene Notizheftchen war auch dabei: "Deine Ironie kannst du dir in deine Extensions schmieren."





3. Welche Frage bleibt offen?

Unsere Kritiker Doris Akrap ist Redakteurin der taz.am Wochenende. Sie hasst den Tatort. Guckt ihn aber trotzdem manchmal, weil Tatort wie Chipsessen ist - ein Mal mit dem Zeug angefangen, kann man nicht mehr aufhören. Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“. Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Doris Akrap: Gab's Fragen?

Christian Buß: Wo kriegt man den Exkremer 700 denn nun her? Oder war das nur eine Erfindung der Drehbuchautoren?

Lars-Christian Daniels: Hat sich schon irgendjemand Porzellit patentieren lassen? Nein? Ich muss weg.

Matthias Dell: Wahrscheinlich keine; der Tatort erklärt sich zu Tode.

Kirstin Lopau: Keine – außer vielleicht: Ist das überhaupt ein Tatort, was da aus Weimar kommt?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Doris Akrap: Gab's Rollen?

Christian Buß: Alle Rollen tippitoppi besetzt!

Lars-Christian Daniels: Den stinkenden Fäkalientank im Kofferraum der Kommissare. Mit irgendwas ohne Fäkalien. Wir sind hier doch nicht in Wolbeck.

Matthias Dell: Welche Rollen?

Kirstin Lopau: Keine, hier passt jeder zu seiner Rolle.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Doris Akrap: Gab's Szenen?

Christian Buß: Von der Betriebskindergartenruine Kleine Rübe, in welche die Spur führt. Schaurig!

Lars-Christian Daniels: Von keiner. Ein Tatort zum Anschauen und Spaßhaben, aber auch zum schnell wieder Vergessen.

Matthias Dell: Von der Leuchtenburg zu allen Tageszeiten.

Kirstin Lopau: Von dem angeschossenen Eimer mit Kinderfäkalien und seinem "Geruch".





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser Tatort?

Doris Akrap: 10 Schlafmützen. 😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴

Christian Buß: 2 Schlafmützen. 😴😴

Lars-Christian Daniels: 4 Schlafmützen. 😴😴😴😴

Matthias Dell: 8 Schlafmützen. 😴😴😴😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 7–8 Schlafmützen. Richtig spannend ist der Tatort nicht, eher eine Komödie. 😴😴😴😴😴😴😴–😴