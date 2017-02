Gesellschaftskritik Fantastisch, ganz toll

Der Film Toni Erdmann von Maren Ade war im vergangenen Jahr der Überraschungshit des deutschen Kinos: geliebt vom Publikum, gefeiert beim Festival in Cannes. Jetzt geht er Ende Februar um die Oscars ins Rennen – und soll sogar in Hollywood neu verfilmt werden: mit Jack Nicholson als Vater, der versucht, die Beziehung zu seiner karrieregetriebenen Tochter, die von Kristen Wiig gespielt werden soll, zu verbessern. Falls Sie sich fragen, warum man das Remake eines Film macht, der gerade erst im Kino lief: Weil für den amerikanischen Markt natürlich die ein oder andere Kleinigkeit geändert werden muss. Uns wurde exklusiv das Protokoll der ersten Drehbuchbesprechung in Hollywood geleakt.

Produzent: "Gleich zu Beginn: Dieser Stoff, Maren, ist amazing, wirklich, wie gemacht für Hollywood!"

Drehbuchautor: "Fantastisch."

Maren Ade: "Danke."

Produzent: "Diese Party am Ende, wo alle nackt sind! Herrlich!"

Ade: "Freut mich. Die Idee dahinter ist …"

Produzent: "Können wir natürlich nicht machen. Nackt geht leider nicht."

Regisseur: "Da müssen wir uns etwas anderes ausdenken. Etwas ebenso Schockierendes, Peinliches."

Produzent: "Was man nirgendwo sieht. Was sich kein Schauspieler traut!"

Drehbuchautor: "Wie wär's mit … Rauchen?"

Produzent: "Toll! Rauchen! Sehr gut."

Ade: "Aber …"

Produzent: "Das wird super! Als nächstes: Rumänien."

Drehbuchautor: "Viel zu deprimierend."

Regisseur: "Mexiko. Irgendwo am Meer. Sonne, Strand, gute Laune."

Produzent: "Perfekt. Ganz, ganz großartig war ja auch die Idee mit den falschen Zähnen …"

Drehbuchautor: "Wirklich toll!"

Ade: "Danke. Das mit den Zähnen …"

Produzent: "… ist fantastisch, ja. Ein bisschen eklig vielleicht."



Ade: "Aber es soll ja gerade …"

Drehbuchautor: "Die Idee ist fantastisch, Maren. Wir setzen sie nur anders um."

Regisseur: "Wie wär's mit einer roten Pappnase."

Produzent: "Toll!"



Ade: "Aber wie soll er denn mit einer Pappnase so tun, als sei er Unternehmensberater?"

Produzent: "Guter Punkt, Maren, guter Punkt! Haben wir da eine Lösung?"

Drehbuchautor: "Ich dachte, vielleicht tut er gar nicht so, als sei er Unternehmensberater. Vielleicht tut er so, als sei er ein Clown!"

Produzent: "Interessant!"

Drehbuchautor: "Also die Tochter ist Unternehmensberaterin und deprimiert, weil sie den richtigen Mann noch nicht gefunden und keinen Kontakt mehr zum Vater hat. Sie fährt nach Mexiko …"

Regisseur: "… da kommt dann die schlimme Szene mit dem Rauchen, der Tiefpunkt sozusagen, sie betrinkt sich fürchterlich …"

Drehbuchautor: "… und wird ins Krankenhaus eingeliefert, wo man feststellt, dass sie schwer erkrankt ist. Als ihr Vater die Nachricht von ihrer Erkrankung erfährt, kommt er zu Besuch, sie reagiert abweisend, aber dann macht dieser ziemlich attraktive junge Arzt sie darauf aufmerksam, wie toll der Vater mit seiner roten Pappnase die kranken Kinder auf der Station aufmuntert."

Regisseur: "Sie kommt mit dem Arzt zusammen, wird gesund und versöhnt sich mit dem Vater."

Ade: "Aber das ist …"

Produzent: "… einfach toll! Wie ich gesagt habe: ein Stoff, wie gemacht für Hollywood!"