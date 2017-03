Erst streiten sich zwei über die Rechtmäßigkeit an der Grundstücksgrenze gepflanzter Zypressen, dann wird einer von beiden ermordet. Klingt einfach, ist jedoch verzwickt, wenn die Nachbarn auch noch ein Wörtchen mitzureden haben – gerne auch hinter den Rücken von allen anderen. Im neuen Tatort aus Köln müssen die Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) zwar nicht weit laufen, das tröstet jedoch nicht über die skurrilen Lebenswirklichkeiten all jener hinweg, die in diesen Fall verstrickt sind. Einen kleinen Ohrwurm gibt's gratis dazu.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Eigenheim oder kein Eigenheim? Alle Paare in Aufbruchsstimmung, die diesen Tatort gemeinsam sehen, finden viele Argumente für ein Haus in einer Vorortsiedlung. Und noch mehr dagegen.

Lars-Christian Daniels: Wie jetzt – schon wieder Ballauf und Schenk? Über die Programmplanung der ARD, die bei aktuell 21 Tatort-Teams den dritten Kölner Beitrag binnen zehn Wochen angesetzt hat, kann man sich nur noch wundern. Immerhin liegt mit dem Dortmunder Terror-Tatort: Sturm schon seit Neujahr ein echter Hochkaräter in der Schublade, der aber erst an Ostermontag ausgestrahlt werden soll.

Matthias Dell: Über die möglichen, wahrscheinlichen, unbedingten Auswirkungen der Saarland-Wahl auf die Bundestagswahl.

Kirstin Lopau: Darüber, dass das endlich mal wieder ein ganz normaler Krimi als Tatort war – ohne viel Tamtam, Politik oder künstlerischen Anspruch. Ein Kriminalfall wird gelöst und alle, inklusive Zuschauer, sind glücklich!





2. Was haben Sie aus diesem Tatort gelernt?

Christian Buß: Was nützt der schönste Highend-Grill, wenn es im Garten nicht nur nach Lamm, sondern auch nach Leiche riecht?

Lars-Christian Daniels: Was eine dissoziative Dysphonie ist. Vielen Dank, Lydia Rosenberg! Und: Wie man eine Stubenfliege fängt. Die treten die Flucht nämlich grundsätzlich nur nach vorn an.

Matthias Dell: Dass das Geld aus einem Brennstoffhandelverkauf ziemlich lange halten kann.

Kirstin Lopau: Papageien wirken positiv auf klimakteriumsbedingte Depressionen. Bei Mensch-ärgere-dich-nicht wird so mancher zum Berserker. "Manche Dinge passieren einfach. Ob man will oder nicht." Und Freddy gilt bei seinem Nachbarn als "kontaktgestörter Ordnungsfanatiker". Im eigenen Notizbuch fürs Leben notieren wir, dass wir die Nachbarschaft prüfen, bevor wir ein Haus kaufen.







3. Welche Frage bleibt offen?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“. Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Christian Buß: Was ist denn jetzt mit dem exotischen Vogel des Nachbarn passiert, von dem sich Ermittler Schenk in seiner Nachtruhe gestört fühlte: wieder eingefangen, entflogen oder gar erschossen?

Lars-Christian Daniels: Warum gehen die Kölner Kommissare fremd? Die nehmen sich die labberigen Pommes und die zerbratene Currywurst der Konkurrenz doch wirklich mit aufs Präsidium statt den Fall traditionell an der Wurstbraterei am Rheinufer ausklingen zu lassen.

Matthias Dell: Warum hat Leo Voigt die Leiche von Holtkamp nicht einfach verschwinden lassen?

Kirstin Lopau: Was wird aus Mira? Und was aus dem Papagei? Wer sorgt für dessen Freiheit am Ende? Besonders aber: Wann lernen die Tatort-Macher, dass Vögel Schwarmtiere sind und mindestens zu zweit gehalten werden sollen?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Nichts auszusetzen an den Darstellern. Ein Cast, in dem alle Typen des Vorortkosmos solide dargestellt sind.

Lars-Christian Daniels: Die des Papageis, der Freddy Schenk um seine wohlverdiente Ruhe in den heimischen vier Wänden bringt. Statt die günstige Gelegenheit nach Jahren der Abstinenz mal wieder für einen Auftritt von Schenks Familie zu nutzen, hämmern die Filmemacher einen mehr als halbherzigen Nebenstrang in den Plot, um ein paar müde Lacher abzugreifen.

Matthias Dell: Die von Hella Scholtens Mann – mit Hans-Peter Dahm.

Kirstin Lopau: Den Papagei. Mit zwei Papageien. Wirklich toll besetzt ist Familie Voigt.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von der Nachbarin, die aufgewühlt mit Champagnerglas, Morgenrock und Kippe im Mund zu Bruce Springsteens Hungry Heart im Wohnzimmer ihres Eigenheims tanzt. So viel Einsamkeit! So viel Gefühl!

Lars-Christian Daniels: Von Freddy Schenk im Schlafanzug.

Matthias Dell: Dem Grill als Geschenk mit Band drumrum.

Kirstin Lopau: Von der Fee im weißen Kleid.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser Tatort?

Christian Buß: 2 Schlafmützen. 😴😴

Lars-Christian Daniels: 5 Schlafmützen. 😴😴😴😴😴

Matthias Dell: 4 Schlafmützen. 😴😴😴😴

Kirstin Lopau: Ein durch und durch spannender, guter, weil normaler Tatort mit einem überraschenden Ende. Danke dafür! 1 Schlafmütze. 😴