"Tatort" Luzern Kommissar mit Konzentrationsproblemen

Kommissar Reto Flückiger (Stefan Gubser) hat gerade ein kleines Techtelmechtel, als ein Journalist an seinem Fenster vorbeifliegt und den Sturz nicht überlebt. Das ist für den Journalisten nicht von Vorteil, und auch nicht für Reto Flückinger. Seine Affäre ist verheiratet, das Geheimnis der beiden fliegt nun auf. Parallel soll er mit seiner Kollegin Liz Ritschard (Delia Mayer) den Fall lösen. Es scheint nämlich, als habe sich der Journalist nicht freiwillig in die Tiefe gestürzt. Die Spuren führen die Ermittler zu einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher und seiner Familie.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über die Tschetschenienkriege der Neunzigerjahre. Schell noch mal googeln, was da los war, sonst versteht man diesen ambitionierten Geopolit-Tatort nicht.

Lars-Christian Daniels: Kann sich der Tatort in Sachen Zuschauergunst wieder aufrappeln? Nach der desaströsen Einschaltquote für den völlig verunglückten Impro-Tatort aus Ludwigshafen ist es ausgerechnet an der Schweiz, die öffentlich-rechtliche Krimiunterhaltung wieder auf Kurs zu bringen. Publikumslieblinge sind Flückiger & Co. nämlich nicht gerade.

Matthias Dell: Endlich kein Pfälzer Impro-Tatort mehr.

Kirstin Lopau: Schon wieder Tschetschenien? Die Themen im Tatort scheinen sich zwischen Tschetschenien, Flüchtlingsthematik und Weltübernahme durch Computer abzuwechseln.





2. Was haben Sie aus diesem Tatort gelernt?

Christian Buß: "Es gibt keine Guten im Krieg, nur Verbrecher." Schön gesagt, leider bleibt der Krimi entsprechend indifferent seinem Thema gegenüber.

Lars-Christian Daniels: Parke dein Auto besser nie unter Hotelzimmerfenstern: Am nächsten Morgen könnten tote Journalisten auf dem Dach liegen.

Matthias Dell: Dass das mit dem Fremdsprachenerwerb fixer geht: die Nurali-Schwester Nura spricht mit dem Bruder, frisch in der Schweiz angekommen, umgehend Deutsch.

Kirstin Lopau: Worüber man in zwei Minuten freier Fall nachdenkt, bevor einem auffällt: "Shit, keine saubere Unterhose." Dabei hat das doch schon meine Mutter gepredigt: "Geh immer sauber und ordentlich aus dem Haus, du könntest einen Unfall haben." Recht hatte sie!





3. Welche Frage bleibt offen?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“. Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Christian Buß: Erst ein leidenschaftliches Schäferstündchen mit einer verheirateten Frau im Hotelzimmer, danach schnell auf Abstand gehen: Woher rühren eigentlich die Bindungsängste von Kommissar Flückiger?

Lars-Christian Daniels: Ein paar Minuten lang zumindest diese: "Das ist Frau Ritschard, mein Name ist Flückiger - und du? Egal! Du bist verhaftet!"

Matthias Dell: Was wird aus Flückigers Affäre?

Kirstin Lopau: Warum ist Flückinger beziehungsunfähig und wann können wir mal mit einem spannenden Fall aus der Schweiz rechnen? Wo waren eigentlich die versprochenen Polit-Thriller-Elemente?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Das Zwillingspaar, um das dieser Schuld-und-Sühne-Krimi kreist, ist nicht besonders glaubwürdig. Yelena Tronina und Joel Basman sind tolle Nachwuchsschauspieler, aber die traumatisierten Tschetschenen nimmt man ihnen nicht ab.

Lars-Christian Daniels: Regierungsrat Mattmann (Jean-Pierre Cornu) zählte noch nie zu meinen Lieblingsfiguren. Diesmal zieht er es aber erfreulicherweise vor, im russischen Abgesandten Michail Koslow (Ivan Shvedoff) einen gemeinsamen Feind auszumachen, statt den eigenen Leuten zur Verhinderung diplomatischer Schwierigkeiten Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Gut so!

Matthias Dell: Keine.

Kirstin Lopau: Keine Ahnung, vor lauter Langeweile fiel mir keiner als besonders schlecht auf.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von dem Journalisten, der aus dem Hotelzimmer auf die Straße fliegt, während Flückiger und seine Geliebte nach dem Beischlaf auf dem Balkon turteln. Postkoitale Depression ist da garantiert.

Lars-Christian Daniels: Tschetschenischer Kriegsverbrecher trifft auf tschetschenischen Auftragskiller – ein Duell, das erwartungsgemäß nicht ganz unblutig endet.

Matthias Dell: Von dem Zwischenschnitt mit der schwarzen Katze, die von rechts nach links quert.

Kirstin Lopau: Von einem spannenden Tatort aus der Schweiz. Wahrscheinlich kann ich davon sehr lange träumen.

6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser Tatort?

Christian Buß: 5 Schlafmützen. 😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 4 Schlafmützen. 😴😴😴😴

Matthias Dell: 4 Schlafmützen. 😴😴😴😴

Kirstin Lopau: Enervierend. 9 Schlafmützen. 😴😴😴😴😴😴😴😴😴